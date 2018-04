Este dibujo de hace 98 años, el primer meme de la historia

La creencia de que el fenómeno meme existió desde la creación de las redes sociales, foros y demás puede que sea errónea. Ha salido a la luz un dibujo de julio de 1921 que puede hacer cambiar esta idea para siempre.



Hace casi 100 años, 98 para ser más exactos, una revista satírica llamada 'Judge' publicó un dibujo que poco dista de ser un meme como los de hoy en día. El presunto primer meme de la historia consta de dos caricaturas de un hombre, el de la izquierda con buena presencia y el de la derecha que casi parece un garabato. Debajo, el siguiente mensaje: "Así es como crees que sales en una fotografía/Así es como realmente sales".





this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy