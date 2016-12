AVE Cesare, yo te aplaudo

El otro día me dio por reflexionar y terminé escribiendo una columna de opinión que decía algo así como "¿hay alguien que pueda unir al valencianismo en estos momentos?". Pues mira, ya lo tenemos, es italiano, entrena al Valencia y se llama Cesare Prandelli.

Que sepa el entrenador del Valencia que tiene a los aficionados detrás, que no hacen falta encuestas ni pasearse por los aledaños de Mestalla un día de partido para saberlo, que sepa el entrenador del Valencia que desde esa actitud, los aficionados están dispuestos a esperar y a tener paciencia, y sobre todo, que tome nota el dueño del Valencia, Peter Lim, porque lo que ha dicho Ave Cesare Prandelli, es todo lo contrario a lo que él quiere hacer, comprar y vender cromos, y así es muy difícil hacer un equipo. Los equipos se hacen con los que quieren y no con los que sólo pueden. Así lo hizo Ranieri, y así empezó a hacerlo el Cholo Simeone. Sí, estamos a años luz del Atlético de Madrid, pero me gusta pensar que hoy estamos más cerca que ayer, aunque eso también depende de los jugadores. Vosotros diréis...

