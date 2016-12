¿Cómo convence Prandelli al vestuario?

Para lo bueno y para lo malo el mensaje de Prandelli tiene un antes y un después. Que sea para bueno depende de Prandelli y García Pitarch y fundamentalmente de Peter Lim, pero en medio de la batalla generada me gustaría dar mi punto de vista en lo que a las consecuencias se refiere. La rueda de prensa del ´FUORI´ retrata en poco tiempo el problema del Valencia desde que su dueño asumió todo el poder. Con sus palabras Prandelli delimita el problema del club en la esencia, es decir, que falta identificación en todos los ámbitos, desde el propio dueño que la manifiesta al no aparecer por el estadio, hasta los aficionados que la perciben y comienzan a desertar, y claro, en los futbolistas. En las formas, las palabras de Prandelli ponen a los jugadores en el disparadero. Pues bien, al día siguiente el capitán del equipo en el minuto dos de partido pierde la marca en un córner y gol en contra, y a los veinte minutos en el siguiente córner en contra el capitán ni tan siquiera molesta al mismo rematador, y segundo gol en contra. De porqué el capitán marcaba al delantero centro es cosa de Prandelli, de porqué no se dejó la vida en cada acción es cosa del capitán. No hago más que preguntarme al respecto ¿por qué Dani, por qué no saltaste con toda el alma? Señalar al vestuario como lo hizo Prandelli solo sirve si el club te respalda en esa ´limpieza´ y sobre todo, si eres capaz de sacar a los señalados.

Si el Valencia saca en este mercado a los jugadores de los que habla Prandelli –Enzo, Parejo y no sé si atreverme a nombrar a Diego Alves-, el italiano podrá ponerse de nuevo ante ese vestuario y ganárselo de nuevo. Si el club no los saca, se lo comerán. Si lo piensas bien, hay cierto paralelismo con lo que pasó con Koeman. En este caso, además, los jugadores señalados son titulares porque pese a lo mal que lo está haciendo el equipo, o son mejores o no hay otro en su puesto... Por otra parte, eso de que Lim le va a dar todo el poder a Prandelli lo quiero ver, no lo quiero leer. A estas alturas creo que Lim ha dado muestras más que suficientes como para que dudemos.

Que Prandelli tenga mano y poder de decisión en este mercado invernal es una cosa y que tenga todo el poder es otra. Para que se entienda, tener el poder significa decidir que este verano no se va a traspasar a Cancelo. ¿Alguien cree que el italiano le dice a Lim que Cancelo no se vende y que le hará caso? Pues eso... a estas alturas solo valen hechos.

