Valencia, yo me quedo contigo

Ya saben que me gusta el rock and roll, el ruido y las guitarras eléctricas a todo volumen. El rock y la música por extensión me han llevado desde el punto de vista emocional a lugares insospechados, he disfrutado con ellos y lo hago a diario. Pero más allá de donde me ha llevado la música en lo emocional, me ha llevado el Valencia, sin duda. He disfrutado con él pero sobre todo, he sufrido y llorado con él, y eso te queda más adentro. Supongo que como a la mayoría de los que estén leyendo esto. Por eso me he acordado hoy de una de mis canciones favoritas, que no tiene guitarras ´bramando´ ni un cantante gesticulando y tratando de llegar al cielo con su voz. Es una canción sencilla, casi simple en su composición y sus acordes. Es de los Chunguitos, que junto a los Chichos, Los Calis y algunos más, convirtieron la rumba alegre en canción urbana, callejera y canalla, en rumba que hablaba de delincuencia, cárceles y drogadicción en una etapa en que España amanecía a la democracia tras la dictadura y en que todo era tan nuevo, que la heroína y el sida se llevaron por delante una generación de jóvenes que quiso comerse el mundo. Pero los rumberos canallas también hablan de amor. La canción se titula ´Si me das a elegir´ y es la declaración de amor más bonita que he escuchado. Dice, por ejemplo «si me das a elegir entre tú y la gloria, ´pa´ que hable la historia de mí, por los siglos, ¡ay amor! me quedo contigo». Y escribo de ella porque me da en ´la patata´ que es buen día para decirle al Valencia que por encima de Peter Lim, Layhoon, García Pitarch, Prandelli, Parejo, Ayestaran, Neville o Nuno, yo «me quedo contigo».

La fidelidad de por vida no está reñida con la exigencia y la crítica. Tenemos que pedirle al dueño, al entrenador, a la presidenta y al director deportivo que acierten, fundamentalmente que acierten para sacar al equipo de abajo, tenemos que hacerles ver nuestro disgusto, enfado y decepción en los foros que corresponde, Mestalla y la Junta de accionistas, pero lo que no podemos perder jamás son las ganas de presumir que somos valencianistas, no podemos perder las ganas de elegir por y para siempre al Valencia. Es como aquello que me dijo Sara Márquez una vez y que tan presente tengo: «Carlos, si nosotros, los que lo queremos de verdad, lo abandonamos, ¿qué será de él?». Pues eso, Valencia CF, que me quedo contigo.

PD: Acierten por lo que más quieran.

