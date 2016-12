Se trata de poner dinero, es fácil

Coincidí el otro día con un patrono de los que votó en el proceso de venta del Valencia cuyo nombre no diré por no meterle en un marrón porque van poniéndoles trampas. Me quedo con una reflexión: «Carlos, imaginemos que Peter Lim se va, ¿el que venga no querrá ganar dinero, o querrá perderlo?». Conclusión, que ayudar al Valencia es poner dinero, y cuando se abrió la veda para ponerlo estaban los que estaban. Y decir esto es absolutamente compatible con criticar a Meriton por su lamentable gestión deportiva. A partir de ahí, querer culpar al proceso de venta porque Rodrigo no mete goles es lo mismo que decir que «esta oferta es la mejor porque si gana mi primo me coloca».

Pero siempre nos quedará Zorío, que te hace una oferta para comprarte la casa y te dice que te la va a pagar vendiendo el sofá, los cuadros y la televisión que hay dentro de la casa... ¡que son tuyos! O como el banco que quería vender el Valencia a quien le diera la gana sin ser el máximo accionista del Valencia, es decir, sin ser el propietario. Si yo le pido dinero al banco para comprarme una casa y después no le pago, si el banco quiere vender mi casa, pues que se la quede en propiedad y la venda, que tiene argumentos y herramientas legales para hacerlo. Mientras yo sea el dueño de la casa, la vendo yo, aunque no esté pagando la cuota mensual. Yo creo que es fácil de entender. Si yo le compro un coche a usted que lee esto, y dejo de pagarle, hasta que un juez diga que el coche no es mío, yo voy en coche y usted andando, es así. ¿Y por qué digo esto? Porque hay demasiado interés en recordar el proceso de venta, que en sí mismo fue una prueba más de la derrota de la sociedad civil valenciana en general y el valencianismo en particular. Ahora, el que puso el dinero no sabe llevar el club y ello activa a los que se sienten perdedores porque siguen aspirando a ganar desde el rencor. ¡Claro que me siento engañado por Meriton! No hay más que ver la clasificación, pero hay muchas formas de engañar. Una es poniendo dinero y la otra es contar mentiras a la gente i parar la ma. Y sí, prefiero que me engañen y que el equipo gane, a que los que ponen dinero sean burros y el Valencia se vaya a segunda, lo que pasa es que lo que yo prefiera no es más que un brindis al sol.

Ayudar al Valencia es acertar en los fichajes, y esto depende de Prandelli y García Pitarch, o poner mucho dinero sobre la mesa. Lo demás són bufes de pato.

