¿Tienen derecho a quejarse los jugadores?

¿Pueden quejarse los jugadores del Valencia? Hombre, pues dicho así de golpe y sin anestesia, la respuesta es rotundamente NO. Si el Valencia está donde está en la clasificación es porque ellos no están ganando los partidos que deberían ganar. Insisto, dicho así como verdad absoluta es casi matemática, lo que pasa que admite matices. Por ejemplo que los jugadores de fútbol son así, egoístas. Y lo son cuando ganan y cuando pierden. De hecho, ellos siempre encuentran excusas para no ser los culpables. Son gente joven y que gana mucho dinero, y como tal hay que tratarlos, más que nada porque son ellos los que juegan, que es una manera de decir que son los jugadores del Valencia los que tienen que ganar el próximo partido de Liga.

Ni Layhoon, ni Prandelli ni García Pitarch defienden o rematan los saques de esquina. No digo que haya que mimarlos, digo que hay que saber encontrar el equilibrio entre darles todo para después exigirles todo. Eso hacía, por ejemplo, Rufete, que en cuanto fue nombrado Director Deportivo del Valencia instauró una máxima en la Ciudad Deportiva: "Prohibido hablar mal de nuestros jugadores". Lo último que quiero es disculpar a la plantilla del Valencia y decir que no son responsables de que el equipo no gane, lo que sí quiero decir es que en el fútbol todo no siempre es tan lógico y matemático. Lo diré claramente, me dan absolutamente igual los jugadores del Valencia, pero ellos no son los únicos responsables, por eso, me preocupa y mucho que el vestuario esté molesto con la presidenta.

Que lo esté con el entrenador o con el director deportivo es lo que pasa habitualmente porque son sus jefes directos, uno decide si juegan o no y el otro no les da el dinero que piden cuando negocian la renovación, pero que haya desencuentro con Layhoon me parece peligroso. Me toca las narices que con la que está cayendo ellos se sientan culpables y víctimas y no responsables, pero trato de ser utilitarista e interpreto que si el vestuario no siente respeto por la presidencia es un síntoma muy feo y más tal y como está el equipo. Un equipo nunca se ha hecho a base de dar palos en público, los equipos se hacen fomentando el trabajo colectivo desde dentro, por eso lanzo desde aquí mi preocupación, que espero no se confunda con solidaridad con los jugadores del Valencia. Ellos se irán tarde o temprano, y en algún caso espero que más temprano que tarde... Yo seguiré aquí.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.