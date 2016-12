¿Será capaz Layhoon de dar un golpe en la mesa?

La portada del martes 27 de diciembre de este periódico era contundente, dura y con un mensaje muy claro. Decía: "Jugadores, presidenta, entrenador y director deportivo: Silencio y a trabajar por el Valencia. Solo los aficionados tienen derecho a quejarse". Quien quiera entenderlo que lo entienda, y quien no quiera entenderlo que no lo entienda, y me refiero a la presidenta, al director deportivo, al entrenador y muy especialmente a los futbolistas. Me gusta pensar que lo han entendido todos, pero en el fondo tengo mis dudas. Y me gustaría pensar que no hacía falta que lo dijeramos pero el problema está en que sí hace falta. Sin ánimo de ser pretencioso, el mensaje de esa portada -que es en esencia un mensaje de la propia afición- está por encima de todos, incluso del propio Peter Lim, o está especialmente por encima de Peter Lim porque ni todo el dinero del mundo está por encima del Valencia.

Tengo claro que no hemos inventado nada al decirlo, pero sí sentíamos la necesidad de plasmarlo como el que sale al balcón y pega dos gritos y se desahoga. Y esa necesidad de gritar nace desde la duda sincera de que haya alguien dentro del club con el suficiente poso como para reunirlos a todos y lanzarles un mensaje similar. Y mira que lo siento, pero no veo a la presidenta del Valencia con las tablas suficientes como para decirles a los futbolistas, al entrenador y al director deportivo que tienen que llegar a puntos de encuentro. Y digo que ha de ser ella porque es ella quien dijo en público que tiene el poder en el Valencia, porque eso y no otra cosa quiso decir con aquello de "yo soy Peter Lim". Sí la veo en cambio, capaz de volver a hacer alguna metáfora desafortunada y de volver a meterse en un lío a poco que se salga del guión y del discurso escrito, como sucedió la última vez que dio una rueda de prensa.

Es más, si soy sincero, me parece impensable que por sí misma, la presidenta sea capaz de hacer reaccionar a los futbolistas, al entrenador y al director deportivo y con esto no digo que no vayan a reaccionar, digo que si reaccionan la acción reacción no la habrá provocado ella porque no conoce los códigos necesarios. No sé de finanzas y no pongo en duda su capacidad para ellas, pero me alcanza para dudar de su capacidad para llevar la bandera con lo delicada que está la cosa. Y Singapur queda muy lejos. Y lo poco que le llega a Peter Lim lo controla ella... ¡Miedo me da!

