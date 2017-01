¡Cuidado que vienen los chinos!

No se imaginan cuánto agradezco tener algo sobre lo que escribir y que no sea el Valencia. Estoy harto de manifestar mi decepción con Peter Lim y su manera de hacer las cosas, y de analizar el problema del que arrancan todos los males y de incidir un día tras otro en él y abordarlo desde diferentes puntos de vista y terminar siempre en la misma conclusión. Ahora resulta que a todos los que nos gusta el fútbol tenemos que estar asustados porque los chinos tienen mucho dinero y pueden fichar ´cracks´ de la Liga española y el nivel colectivo de la competición se puede resentir. Esto es como lo de las restricciones al tráfico en la capital de España por la contaminación.

Oye, que ayer fui de buena mañana a pasar la ITV del coche y hasta me dio pánico salir de mi pueblo conduciendo y antes de arrancar traté de pensar si sería capaz de llegar al sitio en cuestión ´per les traveses´. Macho, es que puse la radio bien prontito y parecía que se acababa el mundo. Luego salí a la calle, y todo normal... ¿pero dónde narices vivo yo entonces? En fin, que ya se sabe que si llueve dentro de la M-40 llueve en toda España porque los de la capital creen tener al rey en la barriga porque la casualidad quiso que nacieran en el centro. Pues con el fútbol pasa lo mismo. Si el Real Meseta y el FC Valors cobran un dineral por los derechos de televisión y la Liga española tiene el reparto más injusto de las principales ligas europeas en favor de estos dos equipos no pasa nada, y hasta sale el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que es en definitiva quien decide tal reparto, y lo justifica diciendo que es la manera de que el Meseta y el Valors puedan tener a Cristiano y a Messi y que eso va en beneficio de todos porque la Liga es más atractiva.

Si ese reparto injusto provoca que equipos como el Valencia, Villarreal, Atlético, Sevilla o Athletic no puedan resistir ante su poderío económico y asaltar su posición de privilegio nunca en la vida tampoco pasa nada, y valga como prueba que de las últimas 16 ligas dos las ha ganado el Valencia, una el Atlético y ellos las 13 restantes, pero si los chinos tienen mucha pasta y amenazan con llevarse jugadores del Meseta o del Valors a golpe de talonario, entonces es un problema a del fútbol español. ¡Anda y que os den morcillas hombre! Si un equipo chino se lleva mañana a Cristiano me compro inmediatamente una bufanda y me hago seguidor a muerte solo por tocar las narices.

