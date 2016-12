Layhoon, explícamelo cien veces por favor

Lo fácil es aplaudir a Prandelli por presentar la dimisión, y lo hago, sinceramente. El italiano es una víctima más de Peter Lim y ya van unas cuantas. Él, además, ha sido el primero y hasta el momento el único que en público se ha atrevido a retar al propietario del club cuando dijo que quería jugadores que estuvieran "listos" para competir. ¡Aplauso grande para el señor Prandelli por todo ello! Pero no puedo dejar de pensar que nos ha dejado tirados, lo siento mucho pero es lo que pienso, sobre todo porque creía que él era el único que podía sacar el asunto adelante.



El día del ´FUORI´ ya dije que lanzar un órdago de ese tipo es peligroso si no se tiene el respaldo del club y al poco hemos visto las consecuencias, fruto sin duda del desastre que es el Valencia como club de fútbol en el día a día. La salida de Prandelli no hace más que poner de manifiesto que el problema del Valencia está en el propietario y en su manera de hacer las cosas. En nadie más. Que salga Layhoon ahora y nos lo explique cien veces porque yo no lo entiendo.



Dicho lo anterior, como entrenador Prandelli me ha decepcionado. No ha mejorado a ningún jugador desde que llegó y muchos están incluso peor. Él también se ha equivocado. Y no poco.





