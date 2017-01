El mejor fichaje es que Lim y Layhoon se marchen del Valencia

Hay una manera de hacer bueno el punto de Pamplona y es ganar al Espanyol, pero pensar que este equipo que ha montado Meriton le puede ganar al Espanyol es ciencia ficción. Con todo el respeto a Osasuna, si el Valencia no es capaz de ganarle, ¿a quién le va a ganar? Ahora lo puedo decir, con el partido empatado a uno firmaba el empate. El Valencia no ganó por lo mismo que no gana la mayoría de partidos, porque da muchas facilidades al rival. También está el factor suerte que la tiene toda en contra el Valencia, pero la suerte es para quien la busca, y al margen de que Parejo falló un penalti con 2-3 en el marcador en el minuto 86, el Valencia remató 7 veces a puerta y Osasuna 22.

Lo de Mario Suárez es una auténtica vergüenza. Está penoso en el primer gol, en el segundo y en el tercero. No entiende el juego, no sabe cuándo toca despejar y cuándo no arriesgar. Enzo solo aporta barullo y Nani salió a pasearse. Al final los niños, Lato, Soler y Sito, dieron más la cara que los veteranos. Ahora a rezar para que Meriton sea capaz de fichar algo que mejore el equipo y lo ayude a no descender, pero cada vez estoy más convencido de que el mejor fichaje es que Peter Lim se marche. Una buena manera de definir como es el Valencia que preside Layhoon es que hace más de un mes que sabía de la necesidad de reforzar el equipo en el mercado invernal, y cuando llega enero y vuelve la Liga no han fichado a nadie y han dimitido el entrenador y el director deportivo.

Apelo de nuevo al señor Anil Murthy con la esperanza de que le traduzca esto a la señora presidenta: ¿No les da vergüenza lo que están haciendo? ¿De verdad que se van empeñar en seguir en el club? ¿De verdad que siguen pensando que el único problema que tiene el Valencia es deportivo? Insisto, váyanse, esto lo salvará la afición como tantas otras veces, ustedes son incapaces de sacarlo adelante. No digo que Lim sea un ladrón, sí digo que la irresponsabilidad de poner al frente del club a estos ineptos es de tal calibre, que me atrevo a decirle que el Valencia ya no le pertenece, por irresponsable, y por mucho que lo diga la ley...

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.