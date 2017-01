Ni estamos salvados ni está todo solucionado

Ya con más tiempo y calma algunas cosas se pueden analizar mejor. El domingo quedó muy claro que es perfectamente compatible protestar contra los gestores del club por lo mal que lo están haciendo y animar al equipo para llevarlo hasta la victoria. ¡Y todo en un mismo partido! Lo digo para aquellos que siguen con la canción de que ahora lo que hay que hacer es animar porque protestar es poco más que un sacrilegio contra el Valencia. Por otra parte, me resulta curioso el calado que tiene ese mensaje entre los medios de comunicación nacionalmadridistas. Que cada uno que haga lo que considere libre al sol y al viento repartiendo el amor que lleve dentro, pero hoy me apetece repetir lo que ya he escrito otras veces: querer juntar las dos cosas en una es tratar al aficionado de simple, porque es perfectamente capaz de diferenciar lo necesitado de apoyo por parte de la grada que está el equipo con Voro a la cabeza, de Layhoon y compañía y una gestión que tiene al equipo luchando por no caer en puestos de descenso al infierno. Lo digo sin ánimo de ser populista o ganarme un aplauso facilón, pero ante el Espanyol, la afición del Valencia dio una lección porque a quien merece protesta le protestó y a quien necesita ánimo le animó.

PD: El Valencia ficha a Simone Zaza y su presidenta se esconde. No está ni para la foto con el jugador que se ha mojado y mucho para venir.

Zaza en la tele de todos

Defender a ramos y al meseta

El Valencia ficha a Simone Zaza y en Televisión Española solo sacan una imagen y es la del delantero fallando un penalti. Y en una emisora de radio nacionalmadridista, mientras un periodista de Sevilla denunciaba que la afición sevillista se siente ninguneada por los medios de la capital y dice que a Ramos se le está defendiendo más de lo que se defiende, por ejemplo, a Piqué cuando le pitan llevando la camiseta de la selección española, Tomás Guasch dijo por detrás: «A Piqué se le defendió como si fuera un jugador del Real Madrid». Como Tomás es inteligente no lo volvió a decir porque se dio cuenta de la metedura de pata que acababa de cometer ya que estaba poniendo en evidencia que a los jugadores del Real Meseta, ellos, los defienden más, pero lo dijo, que yo lo escuché... Para ser más exactos, fue el viernes 13 de diciembre pasada la media noche.

