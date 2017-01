Layhoon, hablemos de irresponsabilidades

El club quiere zanjar todos los rumores irresponsables sobre Parejo y permitir al equipo estar centrado y preparar el choque del sábado». Son palabras del Valencia en su cuenta de tuitter, por lo que lo podemos tomar como un comunicado oficial del Valencia. Vamos por partes que esto tiene mucha miga. De entrada el Valencia tiene derecho a decir lo que le dé la gana, pero todo derecho conlleva una responsabilidad, y ya que es el propio Valencia quien habla de ´irresponsabilidades´, hablemos de irresponsabilidades pues. Como la de Peter Lim al dejar al frente del Valencia a gestores incapaces como Layhoon, por ejemplo. ¡Eso sí es una irresponsabilidad! No me doy por aludido en el comunicado pero eso no quita que no pueda ´arrejuntar cuatro letras´ al respecto. Pero más allá de las irresponsabilidades del Valencia, de Lim y de Layhoon, que podríamos estar enumerándolas todas y las palabras se quedarían cortas, hay otro tipo de ´irresponsabilidades´. Porque si nos ponemos a enumerar ´irresponsabilidades´ que se han dicho en Valencia sobre el Valencia o alguno de sus protagonistas, tampoco terminamos. Lo que quiero decir es que no he visto al Valencia tan virulento en un comunicado oficial cuando se decía que su dueño es como el miembro de un país asiático famoso por las ruinas de Angkor, capital del antiguo imperio Jemer. Y digo más, cuando se hacía chantaje el anterior director deportivo y se contaban mentiras sobre él tampoco el club salía a defenderlo de ninguna manera, al contrario, desde el propio departamento de comunicación y marketing, se fomentaba un linchamiento que me atrevo a calificar de ´pactado´.

Desde el propio Valencia se alimentaba la idea de que García Pitarch quería fichar a Zaza tras la dimisión de Prandelli para tocarle las narices a Prandelli y no para mejorar el equipo. De hecho, ahora no se atreven a decir que Alexanko y Voro han fichado a Zaza para dejar con el culo al aire a Prandelli. Entonces, ¿quién elige qué ´rumores irresponsables´ afectan al equipo para que gane o pierda? ¡Si fue la propia presidenta quien se comprometió con Parejo a facilitar su salida en enero! Al final, es como si alguno tratara de decirle a los aficionados que la culpa de que el Valencia esté luchando por eludir los puestos de descenso no la tengan el dueño, los gestores, los asesores, los entrenadores, los directivos y los jugadores. No tomen el pelo a la gente y fichen bien.

