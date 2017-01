¡Presidente, presidente!

Voro es lo mejor que le ha pasado al Valencia en los últimos años. El discurso del pasado viernes en la Agrupación de Peñas es muy bueno. Está pensado y sobre todo, está concebido desde el punto de vista de alguien que conoce a la perfección cómo siente y piensa el valencianismo. Alguien que tiene un profundo respeto por los aficionados, y sobre todo, que sabe que antes que pedir les tiene que dar. Y eso que él ya ha dado bastante al club. Voro tiene la normalidad que necesitaba el vestuario, ha desestresado a los futbolistas y en poco tiempo ha empezado a sacarles el jugo que Prandelli no supo, y los ejemplos más claros son Carlos Soler, Santi Mina y Gayà. Poco a poco, ha conseguido tener una guardia pretoriana -en la que también está Parejo- en el vestuario que está dispuesta a pelear por él porque le reconoce como el líder. Ese es ahora mismo el gran secreto de Voro. Repito, lo mejor que le ha pasado al Valencia en los últimos años. ¡Pedazo de delegado que fichó Subirats oiga! Y lo digo totalmente en serio.

´Que tengo de to ´

Si les soy sincero me da igual quien entre en el Valencia si es que Meriton opta por hacer los necesarios cambios en la inexistente estructura actual. Me dan igual los nombres, me importa que, sean quienes sean, el Valencia funcione, y sobre todo que, sean quienes sean, Meriton les dé poder y margen de maniobra. En la medida en que decida gente de fútbol el Valencia estará más cerca del acierto que del error. No tengo dudas. Dicho esto, haría bien el amigo Anil Murthy en darse cuenta de quién le quiere por el bien del Valencia y quien por el interés -como Andrés-. Si está atento tiene una buena oportunidad de comprobar que esos que dicen que le quieren ayudar solo le ayudarán si en el club entran sus primos, amigos o recomendados. Y eso no es querer el bien del Valencia, eso es chantaje. Lo de toda la vida. «Yo te aplaudo si pones a los míos». Al tiempo. Por otra parte, una cosa es lo que algunos dicen que va a hacer Meriton, otra lo que va a hacer Meriton, otra lo que dice Murthy que quiere hacer, y otra lo que haga Peter Lim, que ya ha demostrado suficientes veces que manda él. A no ser que el aspirante a director general Damià Vidagany diga lo contrario... que lo hagan presidente, ya puestos. No quiero dejar pasar la ocasión para escribir una cosa, Vidagany tiene el poder que le quieren dar más de uno, dos y tres periodistas dispuestos a convertir en noticia sus deseos y ambiciones, y para eso, no hay duda de que hay que tener cierto talento. Al respecto solo diré una cosa más, Layhoon y el propio Damià no merecen que les creamos más. Cuando monten una dirección deportiva autónoma y solvente, lo diremos, mientras tanto, son bufes de pato compradas a precio barato. Estos que ahora nos venden en el mes de enero las bondades del proyecto del año que viene, son los mismos que se fueron a Singapur en el ´barco de colegas´ y nos cantaron poesía en favor de Pako Ayestaran y la presidenta en el mes de junio del año pasado y miren cómo estamos ahora. Cómo será de artificiosa la interesada filtración, que todos los del barco de colegas de Singapur dicen al unísono que la nueva secretaría técnica no tendrá los 16 miembros que tiene ahora la del Sevilla, pero que la idea es que esté por la mitad... ¿y por qué no cinco o diecinueve? ¿Importa la cantidad o la calidad? ¿Ya le están diciendo al próximo director deportivo el número de personas que deben trabajar en la secretaría técnica? Esto es como lo del chiste, ´no valeu ni per a inventar noticies´.

PD: ¿Sabe Peter Lim los tejemanejes que se llevan algunos en su nombre y en el nombre del Valencia?

