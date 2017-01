Un poco de respeto, recién llegados

"Peter Lim te quiero" y "¡a segunda!" cantaban algunos aficionados del Villarreal antes de que comenzara el partido. Pues me parece que se van a quedar con las ganas de ver al Valencia en segunda división. Nadie puede dudar de la muy buena gestión del propietario del Villarreal -y felicito al señor Fernando Roig por ello y toda la suerte del mundo de hoy en adelante,- pero los que cantaron eso tan alegremente que se calmen un poco que son unos recién llegados en esto del fútbol. Acusan a los valencianistas de chulitos y de querer compararse al FC Valors y al Real Meseta, y ellos, que no han ganado nada, se permiten lujos que no les corresponde. Por cierto, mi más sincero pésame para Javier Tebas por la derrota. Espero que se le pase pronto.

La corte de Layhoon

¿No cuentan con Voro?

Pero hablemos del Valencia que mola más. A los que van promocionando la temporada que viene con una estructura estilo Monchi y esas cosas, que frenen un poco y piensen en Voro si puede ser. En un momento muy delicado para el Valencia ha dado un paso adelante y se merece que como mínimo, nadie del club vaya cacareando que la temporada que viene se fichará un entrenador. Hasta que el fútbol diga lo contrario, Voro es el entrenador del Valencia. No veo porqué tenemos que estar pensando en otro para la temporada que viene. Lo que ha hecho con Soler, Santi Mina y Gayà retrata de tal manera a Prandelli, que si tuviera vergüenza, el italiano no volvería a sentarse en un banquillo. Gràcies Voro.

Enhorabuena a la afición

Lección de cariño

Enhorabuena a todos los valencianistas que estuvieron en LA JAULA del Estadio de la Cerámica. Sé que no gusta que se diga la LA JAULA, pero la realidad es que allí te sientes como en una JAULA. Y lo sé porque he estado como aficionado. Pues eso, que enhorabuena porque cuando nadie daba un duro por el Valencia, más allá de los propios valencianistas, se plantaron en Villarreal y dieron una lección de fidelidad y amor a un equipo. Los valencianistas somos del Valencia esté luchando por la Liga o esté luchando por no meterse en los puestos de descenso. No sé si me explico... quiero decir que no tenemos segundos equipos. Ale, a disfrutar que os lo merecéis. AMUNT!