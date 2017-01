Se acaba el plazo de fichajes... y aquí estamos

Escuchar o leer una entrevista a Voro es una delicia. No porque dé muchos titulares, más bien por su sensatez, porque se nota que esconde poco, porque aprendes cosas de fútbol y de códigos internos de vestuario, en definitiva, porque se ve poca postura, y eso es de agradecer. Voro es lo mejor que le ha pasado al Valencia en los últimos años y el ejemplo a seguir para volver a reconstruir el club en todos los sentidos. Empleados y futbolistas dispuestos a arriesgar y dar un paso adelante cuando el Valencia lo necesite. Es buen momento para decir que las comparaciones son odiosas.

¿Qué dices Matallanas?

A un kilómetro se les ve

Esto ha escrito Matallanas, un periodista nacionalmadridista, en el Diario AS, periódico directamente madridista: «La dimisión del director deportivo se produjo porque la presidenta del Valencia no aceptó su petición de que echara a todo el departamento de prensa del club, con Damiá Vidagany a la cabeza. Como Layhoon Chan no aceptó la imposición de Suso García Pitarch, quien quería poner a Jordi Bruixola de DirCom, el director deportivo presentó su dimisión. Y en su comparecencia de prensa atacó con dureza a Vidagany, echándole encima a los ultras valencianistas. Se da la circunstancia de que había sido el propio Vidagany quien le presentó a Layhoon Chan, después de que el ´intruso´ Gracía Pitarch, como le llaman en el club donde no ha dejado ni un amigo, estuviera semanas rogándole conocer a la presidenta. Pitarch ha salido del Valencia igual (de mal) que del Hércules y el Zaragoza». ¿Quién en el Valencia le habrá contado esa versión? Si fue Vidagany quien propuso a García Pitarch a Layhoon... ¿no crees que la ecuación queda incompleta Matallanas? Ay... que se te ve el plumero. A los dos.

Que se acaba el plazo

Como para fiarnos estamos

Apenas quedan unos días para que se cierre el mercado de fichajes y la única incorporación es la del delanero Simone Zaza y además hay futbolistas que ahora son vitales para el entrendaor, como Enzo y Parejo, cuyo futuro no está claro. El Valencia que tenemos hizo una rueda de prensa anunciando refuerzos y cambios en la plantilla y desde entonces han dimitido el director deportivo y el entrenador. Como para fiarse de lo que dicen que van a hacer la temporada que viene... en fin.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.