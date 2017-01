Murthy, es casi una cuestión de respeto a Lim

Anil Murthy llegó al Valencia hace un tiempo por expreso deseo de Peter Lim. Su objetivo es olfatear el ambiente y hacer un diagnóstico. Y sobre todo, intentar que no haya guerras en el entorno. ¡Tarea muy complicada por no decir imposible! Le aplaudo el empeño, de Murthy podremos decir muchas cosas buenas o malas, pero es evidente que lo intenta. Y eso merece reconocimiento. No sé exactamente qué le encargó Peter Lim pero lo puedo interpretar. Y por ejemplo, interpreto que en esa labor de conocer el entorno, Murthy no puede equivocar el diagnóstico y decirle al dueño que los malos son los buenos. No digo que pueda decirle que los buenos no son tan buenos o que son malos, pero si le dice que los malos son los buenos, va apañado.

El amigo Anil debe ser capaz de darse cuenta de quién critica a Meriton por una gestión desastrosa y quién se le acerca para provecho propio al tiempo que pacta con enemigos declarados de Peter Lim. Ojo, no nos equivoquemos, uno puede ser enemigo de Peter Lim por miles de razones o por una sola razón, pero la libertad de ser enemigo de Lim y de querer comprarle el Valencia aglutinando a un grupo de valencianistas es lícita y no tengo porqué criticarla. Y hasta es lícito reunirse con el presidente de la Generalitat y decirle que el único que puede solucionar el problema del Valencia es Manuel Llorente. Nada de eso es pecado. Lo que digo es que es tarea de Murthy tener la capacidad de diferenciar a unos de otros, si no es capaz de eso le hará a Lim un diagnóstico equivocado.

Lleva el tiempo suficiente en el club y han pasado las suficientes cosas como para que sea capaz de diferenciar a los que critican la mala gestión de entre los que buscan algo más. En otras palabras, si no se ha dado cuenta de la intencionalidad de algunos para colocar a Albelda y Cañizares en el Valencia -insisto en que esto no va con ellos- y no se lo transmite a Lim, tiene un serio problema de lectura de las estrategias que están pasando a su alrededor, porque canta mucho. Canta tanto que se han pasado de frenada. Sinceramente, los hacía más inteligentes y sutiles... Murthy tiene que pensar muy bien qué le dice a Peter Lim y no dar un paso en falso.

No es un ´casting´ de directores deportivos, Anil, es mucho más importante que eso y sobre todo mucho más profundo. Es casi respetar o no respetar a tu jefe porque se trata de no aconsejarle que les deje en bandeja el Valencia a aquellos que no tuvieron narices de rascarse el bolsillo cuando se vendía en subasta pública porque era un activo tóxico que estaba en KO técnico financiero. Lim sí los puso entonces y esa es su única baza ahora. Se trata de no aconsejarle a Peter Lim que les dé el club, el poder y en definitiva el propio dinero de Peter Lim, a aquellos que no han hecho otra cosa que desprestigiarle e insultarle. PD: Pedir que el Valencia despida a un empleado es feo, pero sí se puede pedir al Valencia que despida al anterior director deportivo. Hipócritas.

