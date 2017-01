Me pido presidente del Valencia y cobrando

Ha llegado la hora de calibrar el efecto Voro. No dudo en absoluto de él, digo que una vez ha logrado parar el golpe y sacar al equipo de la zona peligrosa ganándose al vestuario y logrando que los jugadores corran por él, toca ver hasta dónde se puede llegar. En absoluto pretendo dudar de Voro como entrenador ni restar un ápice de mérito a lo que ha hecho, lo que digo es que en el fútbol hace falta algo más que la motivación. Lo ha dicho el propio Voro en una entrevista a este periódico, "hay que poner cojones, sí, pero cuando tengamos el balón habrá que hacer algo ¿no?", y a eso me refiero. Las victorias ante el Espanyol y el Villarreal se fundamentan en lo anímico, en la tranquilidad que Voro ha dado al vestuario, en la confianza que ha transmitido a los futbolistas y en las ganas de estos de reivindicarse y darle en los morros a Prandelli. Eso sirve para superar un mal momento, para encadenar cuatro o cinco victorias hay que jugar a fútbol bien. En ataque y en defensa.

A buenas horas: Ayestaran y Carlos Soler

Le hacen a Pako Ayestaran una entrevista, le preguntan por Carlos Soler y lo pone por las nubes. Sí, sí, pero lo tuvo en el Valencia y no le dio ni un minuto. Y eso que perdía un partido tras otro. Lo dicho, de Nuno ´Ojo de Lince´ Espirito Santo aprendí a hacer caso de lo que hacen los entrenadores y no de lo que dicen.

El fin de la crisis: Ordena y mando

El Valencia va a ganar a la UD Las Palmas, sé el resultado pero no lo voy a decir porque luego me acusan de gafe. Tras la victoria, será el momento preciso en el que por orden de Damià Vidagany se habrá terminado la crisis y todo volverá a ser bonito. Y seguirá la carrera por ver quién le hace más y mejor la pelota a Murthy. Unos para que ponga a sus amigos de director deportivo y secretario técnico, y otros para que les den trabajo en el Valencia. Se admiten apuestas. Ahora que lo pienso, este martes le voy a enviar un wasap a Anil Murthy para que me reciba. Voy a decirle que me ponga de presidente del Valencia. Que le diga a Peter Lim que aunque no llego a 1,60, puedo ser un gran presidente. Ojo, ¡y cobrando! (Lo que no saben ni Murthy ni Lim es que yo pagaría por ser presidente del Valencia). PD: Fer com fan no és pecat.

