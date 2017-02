Todavía no se han enterado de qué es el Valencia

Palabras de Anil Murthy, el hombre fuerte de Meriton en el Valencia en estos momentos, -o al menos el que está y da la cara, que ya es algo- en la presentación de Fabián Orellana: «El mercado de fichajes se ha cerrado, es un mercado complicado y no hay muchas oportunidades, para el Valencia ha sido difícil, hemos perdido al entrenador, al director deportivo, contábamos con un presupuesto pequeño, pero tenemos dos buenos fichajes, hemos encontrado buena solución para Matt, Vinicius cedido, Fede ha rescindido... fue un buen resultado dadas las circunstancias». Conclusión, que están contentos porque creen que con Voro en el banquillo y los dos retoques que le han hecho a la plantilla, el equipo no va a descender. Otra conclusión; todavía no se han enterado de lo que es el Valencia, están contentos de que la temporada termine siendo un FRACASO MAYÚSCULO. No quiero dejar pasar la ocasión para apuntar una cosa, eso de que «hemos perdido al entrenador y al director deportivo» suena gracioso, porque la realidad es que se han ido hartos de muchas cosas que pasan en el Valencia y no deberían pasar y de otras que deberían pasar y no pasan.

La debilidad del valencia

¿De quién es culpa?

Cada uno tiene una opinión y todas son respetables, la mía es que si el tema de que los mejores canteranos del Valencia se quieren ir lo reducimos a las aspiraciones económicas de un representante, estamos haciendo muy pequeño al Valencia y muy grande al representante, y por lo tanto hay que preguntarse porqué el Valencia es tan débil ahora y por culpa de quién. Dicho de otra manera y con esto no quiero criticar a ningún jugador por su dosis de realismo, pero cuando pierdes en el campo de la UD Las Palmas a mitad de Liga y un futbolista dice esto, «tenemos que saber cuál es la realidad, tenemos que salvarnos del descenso y conseguir los puntos cuanto antes», tal vez sea conveniente que nos miremos el ombligo y asumamos que el culpable de lo que le pasa al Valencia está en el Valencia. En otras palabras, este es el Valencia que está haciendo Peter Lim con Layhoon y Anil Murthy al frente, no desviemos la atención hacia personas que no trabajan para el club.

PD: Anil Murthy debería reunirse más con aficionados y menos con periodistas, entenderá qué es el Valencia y lo que representa. Y le tomarán menos el pelo.



