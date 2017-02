Murthy, escuche a la afición y no a los asesores

Da la sensación de que el señor Anily Murthy quiere ser presidente del Valencia pero equivoca el camino. Su cometido, por encargo del propietario, era terminar con las guerras en el entorno, y su problema es que piensa que con eso arregla el entuerto. ¡Grave error de concepto y planteamiento! Cree Murthy que teniendo contentos a los periodistas que hasta ahora no lo estaban la cosa irá sobre ruedas y me parece una ingenuidad de calibre máximo. El señor ejecutivo de Meriton todavía no se ha enterado de que los que importan de verdad son los aficionados, y resulta que ellos no están contentos. Da lo mismo que ahora se reúna con periodistas que solo se representan a sí mismo si él y Layhoon siguen incumpliendo promesas y mintiendo a los aficionados. Lo digo de verdad, la torpeza es mayúscula y terminará por explotarle en los morros.

Me duele escribirlo, pero intuyo que Anil aún es incapaz de diferenciar de entre quienes sufren por el Valencia, los aficionados, de los que le hacen la pelota para hacerle ver que la única solución que tiene el Valencia es que entren en el club sus amigos. Y claro, él de presidente. En la Agrupación de Peñas un valencianista le dijo que la afición no está contenta y él respondió «no te creo». ¡Cómo le va a creer si todos aquellos con los que se reúne le hacen la pelota! Otro le dijo que haga caso a la afición porque «nosotros no miramos intereses económicos y te hablamos con el corazón, haz más caso a lo que te diga la afición que de lo que te diga mucha gente porque todos quieren colocar a los suyos dentro del club, y nosotros lo que queremos es que Meriton vaya bien y que el Valencia gane». ¿Se puede decir más claro? Pues no.

Mal camino lleva si en vez de escuchar a la afición y tratar de comprender su disgusto, les dice mentiras, porque en la sede de la Agrupación el señor Murthy mintió a los aficionados con eso de que nadie del Valencia había dicho que se harían cuatro fichajes en invierno, como si Prandelli y García Pitarch no formaran parte del Valencia antes de que se fueran. O mejor, como si no fuese necesario reforzar el equipo porque la cosa va viento en popa y a toda vela. Pero además de mentir a los peñistas, intentó tomarles el pelo al decir que Lim quiere competir con los grandes pero le ponen piedras en el camino: «Alguien quiere que tropecemos». Sea valiente Murthy y diga quién es ese alguien que quiere que el Valencia tropiece. Dígalo sin miedo. ¿O está tratando de decir que la culpa de que el Valencia esté peleando por no meterse en los puestos de descenso no es de Meriton y es de un ente extraño de cuya existencia solo saben Iker Jiménez y su Nave del Misterio?

En la Agrupación se produjo el otro día la gran metáfora que el amigo Murthy es incapaz de comprender. Se escenificó la diferencia entre ser el dueño de unas acciones y tener el sentimiento del Valencia en la sangre, o al menos ser capaz de sentirlo y comprenderlo. A Murthy, en representación de Meriton, le dijeron las cosas bien claras y a la cara en un local que es propiedad de Peter Lim. La sede de la Agrupación está en Mestalla, y de todo eso es dueño Meriton, se lo ha ganado a base de talonario pero hasta el momento, ninguno de los ejecutivos que ha puesto Lim en el Valencia ha sido capaz de ganarse el corazón de los aficionados. Y lo peor de todo es que siguen sin darse cuenta de ese matiz, no se enteran que el Valencia es de Meriton porque lo dice la ley mercantil, pero que en el fondo no les pertenece. El hombre fuerte de Meriton en el Valencia de estos días, cree que diciéndole a la gente que van a crear una estructura deportiva solvente todo está solucionado y no se da cuenta de que ni él ni Layhoon tienen crédito para prometer nada, que ya no valen palabras y que lo único que cuentan son los hechos. Y si nos remitimos a los hechos, pues ahí está el equipo.

Señor Anil, usted asesorará ministros en Singapur o donde sea, pero yo conozco al valencianismo, y le digo con toda la sinceridad del mundo que por mucho que crea tener controlados a los intermediarios o a una parte de ellos –cuando digo intermediarios hablo de periodistas que intermedian y llevan el mensaje del club hasta la gente, en lo que es un concepto básico de la comunicación-, hay algo que se le va de las manos, y es la voz del aficionado harto de sandeces y de promesas incumplidas. No se equivoque, el poder de aquello a lo que me refiero está por encima de que el Valencia gane partidos. Está jugando con fuego y no se ha dado cuenta. Lo más importante en un club de fútbol son sus aficionados, no los asesores pelotas ni los intermediarios interesados. Espero que el día que lo entienda no sea tarde, por el bien del Valencia. Dígaselo a Lim.

