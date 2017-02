Mario Kempes, la penúltima víctima

S e multiplican las ideas para ayudar al Valencia, o eso dicen. No soy nadie para decir a la gente qué tiene que hacer, pero como yo lo veo, Mestalla tiene que estar lleno siempre. Considero al aficionado del Valencia lo suficientemente inteligente como para diferenciar entre lo necesitado que está el equipo de aliento para ganar partidos y no descender a segunda división -otra cosa es el asunto de los futbolistas, que tiene tela-, de los incapaces gestores que están al frente del club. Se puede animar al equipo y protestar al palco al mismo tiempo. Quienes quieren confundir una cosa con la otra tienen demasiados intereses en el asunto como para resultar creíbles y curiosamente vienen a ser los mismos que están conformes con un Valencia sin ambición siempre y cuando ellos o sus primos sean los elegidos en la nueva ´supermegaestructura´ que va a montar Murthy. Les da lo mismo si el Valencia es un club que asume como normal perder ante la UD Las Palmas, y como tal no se paran a pensar si tal vez ahí comenzó la goleada contra el Eibar. Les importa únicamente que el nuevo director deportivo les vaya a contar las cosas. En esta ciudad se ha criticado mucho más al presidente del Valencia por pintar el estadio y adecentarlo para los aficionados, que por despedir a Kempes como embajador. Es duro de asumir que nadie en el Valencia se pregunte porqué Mario Kempes no cabe en el club, pero sin duda, nos sirve para calibrar lo incapaces que son. Cuando nadie pensaba que las cosas se podían hacer peor, aparece el asunto Kempes. Prueba irrefutable que los que gobiernan el Valencia tienen cero sensibilidad valencianista y la misma capacidad para la estrategia que una piña debajo del mar. Espero que esto sirva para que calibremos en su justa medida el asunto de la cantera. No quiero resultar feo con la metáfora, pero esto es como un virus que poco a poco va infectando todo el organismo, Kempes y la cantera no son más que la penúltima y antepenúltima víctima. Y rezo para que el siguiente no sea Voro.

PD: De todo lo que se ha dicho en los últimos días, una frase de Mario Kempes me ha hecho pensar, «si amas a un club, tienes que abrirles los ojos a los que mandan». Ya saben que soy facilón y que me empeño en ver las cosas en plan positivo, y será por ello que no puedo evitar hacerme esta pregunta, ¿y si el Matador ha empezado a salvar al Valencia? ¿Se lo imaginan?