Ahora se entiende el plan de Anil Murthy

Apenas una semana ha bastado para que muchos queden retratados. Que quede claro que con esto no pido que Lim recupere a Salvo, aunque obviamente tengo mi opinión, pero de momento prefiero hacer un repaso de algunas cosas que se han dicho no hace tanto para tratar de entenderlas mejor, ahora que tenemos más contexto. Decía que ya hemos visto que se aplaude que el Valencia incorpore a gente que no sea de Singapur y que entienda el valencianismo, pero lo aplauden solo si son sus primos, si no lo son no lo aplauden. Lo digo porque resulta curioso que se critique el comunicado de Salvo diciendo que le tiende una mano a Meriton y se pone a su disposición -que por otra parte no lo dice-, y que lo critique gente que lleva años insultando a Lim y ahora ha tendido la mano al magnate de Singapur a través de Anil Murthy. Ellos sí pueden y Salvo no. También es curioso que se diga que Cañizares, que ha sido oposición a Lim y tiene todo su derecho y no lo critico, puede ser una solución, pero no se dé la opción de ser una solución a quien ha sido ´amigo´ de Lim. Por no hablar de que con Salvo en el club y Lim de propietario, la cosa funcionaba. Una simple anécdota comparado con lo importante, que no es otra cosa que por fin sus primos entren en el Valencia, y espero que se note que esto último lo he escrito con toda la ironía de la que soy capaz e estos momentos. Dije hace tiempo que me da igual quien entra en el Valencia porque lo que interesa es que el club funcione y el equipo sea competitivo, lo dije cuando los elegidos de Murthy cacareaban a Albelda y Cañizares, y lo digo ahora que Salvo se ha echado al monte. Si tengo que elegir, supongo que a estas alturas ya no hace falta que lo diga, pero insisto, mi opinión es lo de menos. Ahora me ´pone´ más desenmascarar algunas cosas. Como por ejemplo la burra esa de que para la temporada que viene se va a montar una ´supermegaestructura´ deportiva al estilo Monchi. Ahora se ve todo más claro, la idea de Damià es evidente, poner nombres poderosos en el club, y que siga Murthy de presidente. Es la manera de desactivar la posibilidad de que a Lim se le pase por la cabeza llamar a Salvo. Todo encaja oye€ La pregunta es, ¿hace falta únicamente una dirección deportiva o hace falta rehacer el club de arriba a abajo?

PD: Que sí, que si tengo que elegir elijo a Salvo, no soy tan hipócrita hombre. Pero decide Lim. No nos equivoquemos.

