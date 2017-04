'Com a cagalló per sèquia'

Tiempo, dinero y poder, esas son las tres cosas que le van a hacer falta a Mateu Alemany en el Valencia para no convertirse en la nueva víctima de Peter Lim. Tiempo porque hasta que se demuestre lo contrario no creo que el hombre haga milagros, y el Valencia es ahora mismo tal desastre en su gestión del día a día, que por mucho orden que ponga, no sé si los frutos de ese orden darán para que al valencianista de la calle se le quite el mosqueo y la decepción. Dinero porque o Peter Lim inyecta capital en el club, o para igualar los ingresos con los gastos hay que vender jugadores, y si para fichar, primero tienes que vender, ya partimos de la base de una planificación deportiva defectuosa porque puedes vender cuando te quieren fichar. Insisto en este concepto, en la planificación deportiva los tiempos son muy importantes, y la única manera de poder imponerte al mercado y sus leyes es con dinero, si estás a expensas de vender, ya vas ´com a cagalló per sèquia´.

Y poder. Si Peter Lim no le da poder y autonomía a Mateu Alemany, estaremos ante una más de las muchas pantomimas a las que nos tiene acostumbrados Meriton. Como ya me cansé de mear contra el viento, hasta que no demuestren que le dejan decidir y que no venden o fichan futbolistas sin decírselo al ejecutivo de turno -y ahí están los casos de Rodrigo Caio o Alcácer como ejemplo-, no me creo nada de nada. Dicho esto, escuchar a Layhoon hablar de profesionalidad, de proyectos a largo plazo -o de proyectos sin más-, y de dar pasos hacia adelante en la gestión del Valencia, me resulta casi cómico. Ella ya sabemos que no sabe. Falta saber si van a dejar al que se supone que sí que sabe. De hecho, tengo la sensación de que hoy en día Mateu Alemany sabe más qué es el Valencia y qué representa en el mundo del fútbol español que Layhoon, Kim Koh y Anil Murthy.

¿Es eso mucho? Hombre, pues no porque la gente de Meriton, dos años después, saben bien poco, pero de momento me parece suficiente. Alemany dice que la exigencia la marca la afición, y entiende las protestas y el enfado de los valencianistas, y no se me ocurre mejor manera de retratar todo lo que se ha insinuado desde el propio Valencia en los últimos meses, y desde la nueva religión meritoniana. Señor Mateu, los valencianistas ya no están para largos y medios plazos, necesitan realidades. Su primera urgencia habría de ser convencerlos y que se vuelvan a ilusionar.

