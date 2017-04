Hay que dar a Lato la oportunidad de fracasar

Vamos con un debate futbolero. Con Gayà lesionado, ¿tiene que apostar el Valencia por Lato o poner a Siqueira si ya ha decidido que el brasileño no estará la temporada que viene? Yo lo tengo clarísimo. Tiene que apostar por Lato. Y diré mis motivos. Los hay que dicen que ahora es más importante el filial y la posibilidad de jugar la promoción que el primer equipo, y yo niego la mayor, sin duda. El filial está concebido para subir futbolistas al primer equipo, y ese es su objetivo último. La cantera en general trabaja para fabricar futbolistas para el primer equipo, y en ese sentido, es vital crear ilusión en los niños, en todos. Poner a Siqueira supone lanzar un mensaje equivocado y pesimista a todos los canteranos.

Poner a Lato es además uno de los pocos alicientes que puede tener un valencianista para ir a Mestalla este jueves a las nueve y media. Se trata de algo que se puede calificar de ´cultura de club´ pero que en este caso va más allá; es una cuestión de planificación deportiva. El Valencia tiene que decidir qué va a hacer con el lateral izquierdo, tiene que decidir si se queda con Lato, si se siente protegido con Lato y Gayà -ojo que se lesiona mucho muscularmente-, o si aborda el fichaje de un lateral izquierdo que ya esté hecho. Si el Valencia va a poner a Lato dos partidos y después devolverlo, mejor que se quede en el Mestalla. Si el objetivo es calibrar si se queda en el primer equipo, eso está muy por encima del filial. Pongan a Lato.



La gestión de Layhoon

Ni a nivel interno ni público

Dice Fernando Giner que Layhoon está preparada para gestionar un club a nivel interno, pero que también hay que saber gestionar la parte pública. Es su opinión. La mía es que Layhoon ha demostrado sobradamente que tampoco sabe gestionar a nivel interno. Pongo varios ejemplos. Damià Vidagany pactó con varios periodistas un linchamiento contra un ejecutivo del club –¿lo sabe Alemany?– para beneficiarse él ve a saber a cambio de qué, y ella no se enteró. Repito, Vidagany lo hizo delante de sus narices y ella no se dio cuenta. Lo diré de otra manera; Vidagany que es listo, con Llorente, Pedro Cortés o Amadeo Salvo de presidentes, no se hubiera atrevido a hacerlo, y eso prueba que Layhoon tampoco sirve a nivel interno. Otro ejemplo. ¿Cuando Layhoon les dice algo a los futbolistas les impone respeto? Venga, un saludo a todos.

