Supongo que el debate con Lato ha terminado...

Ver entrar a Lato en el terreno de juego poco después del minuto 60 de partido y con el empate a uno en el marcador me ha puesto de muy mala leche. Se me pasó al verlo asistir a Munir y me vine arriba con el golazo de Carlos Soler. Vale, Lato no fue titular pero me temo que el debate ya ha terminado. Supongo que ya todos seremos conscientes de que en adelante y hasta que termine la Liga, si no está Gayà tiene que jugar el canterano. Ya sé que lo que tiene por delante el Valencia Mestalla de Curro Torres es muy importante y sobre todo es bonito, pero por encima de eso está el fin último de un filial, que es formar jugadores.

Digo hoy lo que dije el otro día, si con la lesión de Gayà el Valencia echa mano de Lato para ponerlo de ratos y ser suplente de Siqueira, que lo dejen en el filial, si es para que el chaval se gane la oportunidad de ser futbolista del primer equipo, eso está por encima de los intereses puntuales del Mestalla, aunque por otra parte, tampoco veo la incompatibilidad de que llegado el momento, juegue la promoción a las órdenes de Curro Torres. Lo que quiero decir es que el Valencia, como club, tiene que tomar una decisión con el lateral izquierdo del primer equipo la temporada que viene, tiene que calibrar si Lato está preparado o si lo cede y se va a buscar otro lateral izquierdo más hecho en el mercado. Y ante esa tesitura, debería haber una decisión de club, casi de estado, que ordene que juega Lato porque nada hay ya en juego y por lo tanto ver al canterano en acción trasciende al entrenador de turno, y más si el entrenador es Voro, dicho esto con todos los respetos. Siendo muy exagerado, que lo suelo ser, tal vez de esta lamentable temporada saquemos dos cosas muy positivas, una es Carlos Soler, de quien poco más se puede decir tras verle ir sobrado siendo un recién llegado. La otra, tal vez sea Toni Lato. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque me temo que ver triunfar a los chavales es uno de los pocos alicientes que puede encontrar un valencianista hoy en día para ir a Mestalla.

PD: Peter Lim, Carlos Soler no se toca... ¡ni se te ocurra venderlo!