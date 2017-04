La mala conciencia de Tomás Roncero

El escandaloso arbitraje que sufrió el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu este martes ha dado la vuelta al mundo. Que el colegiado de turno, el húngaro Viktor Kassa, benefició a los blancos y perjudicó a los alemanes es reconocido de forma unánime por la prensa mundial, y que su actuación resultó determinante para que el Real Madrid esté en las semifinales de la Liga de Campeones y no el Bayern de Múnich.

Pues bien, la unanimidad no es tal, todavía hay quien considera que el colegiado no benefició al Real Madrid y que está en semifinales de manera justa? ¿Quién? Tomás Roncero, del Diario As, que habla de "lo que tienen que soportar los madridistas" y hasta asegura que "es inaudito que se hable de ´robo´ y ´escándalo´ en el gran triunfo de Zidane".

Esto dice Roncero: "Empieza a ser cargante lo que tienen que soportar los madridistas. Los jugadores del Bayern, en vez de asumir la superioridad de los blancos en la eliminatoria (¡traducida en los cinco goles de Cristiano!), se dedicaron tras el partido a justificar su eliminación en la actuación del húngaro Kassai. Para evitar que el debate sea estéril y absurdo, empecemos por la mayor: si llega a aplicarse el VAR (Video Assistant Referee), la prórroga jamás se hubiera jugado. Con el Reglamento en la mano, el equipo de Ancelotti hubiese terminado el partido palmando 1-0...".

Y así remata su artículo de opinión: "Es inaudito que hablen de 'robo' y 'escándalo' en el gran triunfo del equipo de Zidane. Eso es la mala conciencia".

¿Mala conciencia? ¿No será que quien tiene mala conciencia por estar en semifinales es él madridismo?