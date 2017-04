La mentirosa objetividad de Antonio Esteva

El gol de Mijatovic ante la Juventus fue en fuera de juego. El de Ramos ante el Atlético de Madrid también, y si a ello le sumas lo del otro día al Bayern de Múnich en la Cueva de Alí Babá, llegas a una conclusión inequívoca. ¡Once Copas de Europa son pocas! ¿De qué presume esta gente? Si deberían tener entre veinte y treinta,,, No voy a decir que el atraco al Bayern de Múnich fue lo más vergonzoso que he visto en mi vida porque con el Real Meseta de por medio hemos visto a Ramos coger el balón dentro de su área y al árbitro hacerse ´popó´ y no pitar nada, pero sí diré que da que pensar. Decía José Vicente Aleixandre con mucha sabiduría que convenía diferenciar a Raúl del Raulismo, y es un buen día para hacerle caso, porque más penoso que los atracos que va haciendo el Real Meseta por la vida son las justificaciones del nacionalmadridismo. Como espectador me dio hasta vergüenza ajena escuchar a Antonio Esteva, el narrador de Antena 3, no querer decir en ningún momento que el segundo gol de Cristiano Ronaldo fue en fuera de juego. Le dio todas las vueltas del mundo al diccionario, le puso tantos condicionales como fue capaz de recordar y terminó diciendo la frase mágica: «Juzguen ustedes mismos». ¿Cómo que juzguen ustedes mismos fenómeno? El tal Esteva está narrando un partido y no tiene narices a decir que un gol es en fuera de juego, dice lo de ´juzguen ustedes´ y parece que abandera el periodismo objetivo. Antonio, si no te atreves a torear, pues no saltes a la plaza campeón. Ese ´juzguen ustedes´ es muy peligroso porque enmascara la imparcialidad detrás de la mayor de las parcialidades, enmascara el periodismo objetivo detrás del nacionalmadridismo. En la imagen se ve que es fuera de juego, y el narrador ha de decir que es fuera de juego, de la misma manera que dice que Cristiano Ronaldo es un fenómeno, que sí lo dice porque efectivamente lo es, pero claro, ahí Esteva no pregunta al telespectador si Cristiano es un fenómeno, en ese caso, ´Antonio el objetivo´ cacarea a los cuatro vientos lo buen futbolista que es el portugués. Esteva es de la nueva cuadra nacionalmadridista, de los modernos que se visten de objetivos y se escuchan al hablar -tipo Roberto Morales y José Luis Sánchez-, y que tienen el nacionalmadrismo tan adentro que hasta se creen lo que dicen. Roncero, Caraigual y el de la foto de Mou al menos te hacen reír. Estos van dando clases de dignidad. ¡Tócate las narices!



Más opiniones de Carlos Bosch.