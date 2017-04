Voy preparando los chorizos para el domingo

El de la foto de Mou y Tomás Roncero en el Chiringuito de Pedrerol quejándose de los árbitros y el primero hasta exigiendo al Real Meseta Campo Atrás que presione al colectivo arbitral después de la derrota ante el FC Valors en La Cueva de Alí Babá.¡Toma ya! La cosa es tan ridícula en todos los sentidos, que el tipo, el de la foto de Mou, llega un momento en el que se calienta y exige gritando a Sergio Ramos que entre al trapo de las provocaciones de Piqué porque «!se nos va la Liga, por Dios!». El colega se va poniendo colorado como ´Gusi luz´ y llega un momento en que parece que va a explotar en una especie de combustión espontánea merengue y vocea que el árbitro «se podrá equivocar o podrá acertar, que se ha equivocado, pero hay que meter presión. ¿Aquí quién mete presión? Meto presión yo, mete presión este y aquel!», y señala a Frédéric Hermel y Tomás Roncero, para que se hagan una idea del Trío Calaveras. Seguimos con el de la foto de Mou: «La diferencia entre el Barça y el Madrid no es de ocho Ligas a una, la diferencia es que el Barça raja, y raja y raja, y el Madrid calla, calla y calla. Hay que entrar al trapo con la bandera pirata o al Madrid le birlarán la Liga otra vez». Explicada la situación, vamos por partes. Lo primero es obviar el circo mediático, me da absolutamente igual si el de la foto de Mou se enfada o si es feliz, pero sucede que en su enfado -ciertamente el hombre está indignado y no hace teatro- se le escapa la gran verdad. Esto es como lo de ´els xiquets i els bufats diuen les veritats´, y me explico. Quiero decir que en su tremendo enfado termina por admitir que él, Roncero y Frédéric Hermel presionan a los árbitros para que piten a favor del Real Meseta. ¡Esa es la lectura que yo hago! Esa y que llevan mucho tiempo haciéndolo y que son muchos más los que lo hacen pero claro, allí no están y no los puede señalar. Y digo más, hasta afirma que el Real Meseta ya no presiona a los árbitros y que quien ahora lo hace es el FC Valors -y tiene razón en eso- ,y que lo que le toca las narices es precisamente eso, que el Real Meseta YA NO presiona a los árbitros, por lo que intuimos que lo ha hecho toda la vida. Y reclama a Mourinho porque ese sí que presionaba a los árbitros. Es de traca porque sin querer nos está diciendo que el si Real Meseta presiona a los árbitros le da frutos. ¿Y quién es el próximo rival del Real Meseta en la Cueva de Alí Babá? El Valencia. Voy preparando los chorizos.

