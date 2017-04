¿Hacen falta más pruebas para empezar de cero?

Llevo un tiempo reclamando mi libertad para poder ser agradecido con Voro por el marrón que le ha evitado al Valencia y el servicio que le ha hecho al club al tiempo que reclamo que para la temporada en el banquillo de Mestalla haya otro entrenador y me temo que ya no va a hacer falta que lo haga más. Es evidente que en el fútbol mandan los resultados y que lo de Málaga y lo bochornos que fue por momentos el partido ante la Real Sociedad emborronan el final de Liga de tal manera, que hasta se puede afirmar que es imposible que Voro renueve como entrenador. Eso en lo futbolístico, en lo ambiental, creo que para que siga Voro es imprescindible que la temporada termine con una sonrisa, y no tiene pinta, por más que mañana mismo estoy encima de la palmera soñando que le reventamos la Liga al Real Meseta, pero ese es otro tema. Eso sí, estas dos últimas derrota sirven para que al menos quede muy claro que hay que empezar el proyecto de cero. Presidente nuevo, director general nuevo, director deportivo nuevo y entrenador nuevo, que yo diría que va a ser Quique Setién. Y muchos cambios en la plantilla. Lo de Aderllan Santos es un insulto a la inteligencia de los valencianistas, si lo piensas, el central brasileño es la vivificante caricatura de Meriton, un futbolista que no tiene nivel para el Valencia y pagado precio de oro, fichado por Nuno Ojo de Lince Espirito Santo, un tipo entrenador que llegó enchufado al Valencia porque era amigo del dueño y al que, sin tener ni idea de fichar y planificar, le dieron todo el poder... Rematamos el día con el asunto de los arbitrajes. A ver, decir que el Valencia está haciendo una temporada ridícula por los árbitros es hacer la mona, pero lo que no se puede obviar es que el colectivo arbitral le ha perdido el respeto porque es más fácil pitar penaltis en Mestalla en contra del Valencia que en la Cueva de Alí Babá a favor del Real Meseta. Por otra parte, es lamentable que un futbolista veterano como Siqueira suelte el brazo dentro del área y sobre todo, que se complique la vida el solito cuando solo tenía que despejar el balón.



