¿Vamos de paseo al Bernabéu?

Dice Manolete, que es un periodista que trabaja en el Diario AS, -que para que se hagan una idea es el BORM II, el Boletín Oficial del Real Meseta segunda parte- que tal y como está el Valencia, Zidane puede alienar al Castilla que ganará también por goleada y sin despeinarse. Y lo que más me toca las narices es que tiene razón. Lo que ha dicho es una barbaridad digna de él mismo, pero no le falta un fondo de verdad. Cómo será la cosa que si el Valencia gana en la Cueva de Alí Babá, después de celebrarlo por todo lo alto, tendré tiempo para estar indignado.



Alegría y algo más

Sí, si el Valencia le gana al Real Meseta me alegraré y me indignaré porque ante nuestras narices tendremos el vivo ejemplo de lo que son unos futbolistas y lo que han hecho esta temporada; correr cuando les da la gana y no correr cuando también les da la gana. Si el Valencia gana hoy al Real Meseta serán el mismo equipo que salió a pasearse en el Vicente Calderón de la manera más vergonzosa que uno recuerda en mucho tiempo. Por no hablar de lo duro que es jugar en La Rosaleda y que el Málaga tenga más y mejor actitud...



La gestión de Lim

Y sí, son los futbolistas los que corren cuando les da la gana, pero esta es la consecuencia de la gestión de Meriton, es la consecuencia del intervencionismo de Peter Lim con la cara de Layhoon al frente. Un equipo descastado, que ni siente ni padece por el club al que representa y que tiene en Aderllan Santos a su vivificante caricatura, un jugador comprado a precio de oro, con unas carencias futbolísticas sonrojantes, fichado por un entrenador enchufado porque era amigo del dueño y al que sin tener ni puñetera idea de planificar una plantilla, Peter Lim le dio el poder que no le quiso dar a profesionales como Rufete o Ayala. Así de claro, Santos es la vivificante caricatura de la gestión de Meriton al frente del valencia.

Por ello, ahora no me fío de Peter Lim y de que realmente le vaya a dar todo el poder a Alexanko y a Alemany. Por eso, hasta que no vea que han fichado a Setién -o al que sea- respetando así la voluntad y decisión del director deportivo del club, en este caso Alexanko, no diré que Meriton está cambiando. Y luego tiene que acertar, porque a Meriton ya no le vale solo con tener buenas intenciones y cambiar, hace tiempo que agotaron su crédito y solo vale que hagan las cosas bien.



El palco de Cristiano

Como valencianista y antimadridista convencido, -sí, lo digo claro, el valencianismo y el antimadridismo son para mí una forma de entender la vida-, resulta indignante tener sensaciones contradictorias si el Valencia le fastidia la Liga al Real Meseta, y eso de eso no hay otro culpable que Peter Lim. Solo me falta que se presente en la Cueva de Alí Babá y que encima vaya invitado al palco de Cristiano Ronaldo.



