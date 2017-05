De Lato y Soler a Nani, Alves, Enzo y Parejo

Nani y Diego Alves son, en mi opinión, los jugadores de más nivel que tiene el Valencia, o al menos, aquellos a los que les veo la posibilidad de estar en equipos superiores al Valencia no digo que siendo titulares indiscutibles, pero sí siendo jugadores a tener en cuenta. No en vano, Nani ha estado muchos años en el Manchester United, y del Valencia de ahora veo a muy pocos futbolistas con calidad suficiente para estar en un equipo de ese nivel. Pensar qué jugadores de tu equipo podrían estar en equipos superiores es una buena manera de calibrar qué equipo tienes. Pero la calidad no lo es todo.

No me escondo, siempre he pensado que Diego Alves es insustituible bajo palos y que Nani debería ser titular. Y lo mismo he dicho de Parejo y Enzo Pérez, pero hoy voy a escribir algo sensiblemente diferente fruto de una reflexión de fin de semana como consecuencia de las palabras de Nani al Diario As y las de Alves tras perder ante la Real en Mestalla. El portugués dijo esto: "No culpo a los aficionados del mal año, que conste. Pero la fuerza de un equipo es su afición, ellos te dan el 50 por ciento de una victoria en tu campo, pero si te critican cada vez que tocas el balón, así no vas a poder mejorar". Y Alves esto cuando le preguntaron por los pitos de los aficionados: "Ha pasado con más gente aquí, me da igual, llevo seis años aquí y ya sé cómo funciona". Le da igual... y a mí me duele que le dé igual porque deja entrever que no tiene ilusión.

No estoy tratando de decir que Nani, Alves, Parejo o Enzo -durante la temporada los dos últimos han hecho declaraciones similares- sean unos desagradecidos porque seguro que desde su punto de vista tienen motivos de sobra decir lo que dicen. A donde quiero ir a parar es que con o sin motivos, o incluso sin ser ellos culpables si me apuras o los únicos culpables al menos, sus palabras destilan desgana, desinterés, indiferencia, tedio, apatía, empalago... todo lo contrario a lo que creo que necesita ahora el Valencia, que no es otra cosa que ilusión, hambre y futbolistas para los que jugar en Mestalla sea la oportunidad de su vida. Y lo mismo vale para el entrenador. Canales era el favorito del club y de la afición, y Banega tenía una calidad tremenda, pero con sus salidas se le dijo al vestuario que no hay intocables, y ese es el gran reto de Alexanko. Al respecto, lo que está haciendo con Lato y Soler, me hace pensar que el director deportivo tiene las cosas claras...

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.