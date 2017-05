Sobre el oficio de apostar por un entrenador

Llega la hora en que el Valencia se tiene que mojar y decidir quién será su entrenador la temporada que viene, por ello, les haré partícipes de una conversación que tiempo después se puede desvelar, para que nos ayude a calibrar lo importante de la decisión para el club, y lo imprescindible que es que quien la tiene que tomar esté seguro de ella. En este sentido, las elecciones de Meriton se han basado en que Nuno y Gary Neville eran amigos de Lim, y en que Ayestaran era barato y ya sabemos el resultado de tales despropósitos. Cuando el Valencia decidió cesar a Djukic como entrenador Rufete y Ayala apostaron por Pizzi.

Ahora es fácil decirlo pero entonces era un desconocido en Europa. En una conversación con Rufete el día en que Pizzi fue presentado de manera oficial le pregunté: "¿Por qué Pizzi? ¿Qué habéis visto en él?". Y me dijo que eso mismo le preguntó él a Ayala y que esto fue lo que le respondió El Ratón: "Porque Pizzi es ganador...". Llegados a este punto, no deberíamos pasar por alto una cosa, Ayala diciendo que Pizzi es ganador... Ayala, el futbolista que marcó el gol que al Valencia le daba una Liga 3 años después... Ayala, el futbolista que sembraba el pánico en la Cueva de Alí Babá... Ayala, ¿en el terreno de juego ha habido diez jugadores más ganadores que Ayala en el Valencia de los últimos 15 años? Pues ese tipo que era un ganador nato, supo detectar en Pizzi justo lo que Rufete quería impregnar en el Valencia; un gen ganador.

Desde la óptica de Rufete, si un tipo como Ayala te dice que Pizzi es ganador, puedes estar seguro de que en eso aciertas. ¿Por qué recuerdo esta anécdota? No por tocar las narices, si no porque al final alguien tiene que ser valiente y apostar con conocimiento de causa. Alguien tiene que haber pasado noches sin dormir asumiendo que la decisión que toma es de mucho calado, y después de mucho meditar, dar un paso al frente. Y ese alguien es Alexanko. Me da igual si es Setién o si es la prima de Setién, solo le pido que sea valiente y se moje, que apueste por un entrenador, el que sea y por los motivos que él considere, pero que apueste. El Valencia necesita de cambios profundos y de decisiones valientes. Que piense Alexanko cómo debe ser su Valencia del futuro, y que desde ese punto de partida elija entrenador. Luego, que los dos trabajen sin miedo y caiga quien caiga, tiren para adelante con sus ideas. No más parches por favor..

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.