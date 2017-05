Mateu Alemany se la juega más de lo que parece

Soy de los que piensa que lo de menos es si el director general y el director deportivo del Valencia tienen que ir a Singapur a reunirse con Peter Lim para consultarle o pactar la planificación del equipo, el presupuesto y el nuevo entrenador. Creo sinceramente que da lo mismo si se reúnen en Singapur o en La Pobla de Farnals, da lo mismo si hablan por teléfono o si hablan por videoconferencia, da lo mismo que viajen unos allí o que venga Lim aquí. Lo que importa de verdad es qué se decide. Da lo mismo dónde es la reunión, importa si en esa reunión se toman decisiones coherentes o si se hace la mona.

Importa si el dueño va a seguir tomando decisiones sin consultar a nadie como hizo con la venta de Paco Alcácer, o si ha nombrado a un director deportivo y a un director general para darles confianza, margen de maniobra y poder para tomar decisiones estratégicas. Eso es lo que importa de verdad. Si viene Peter Lim a Valencia, se reúne con Alexanko y Alemany en el Palco Vip de Mestalla y les dice que se pasa por el arco de triunfo todo lo que ellos le proponen porque va a nombrar de nuevo entrenador a Gary Neville el problema está en la decisión y no en el sitio en que se toma la decisión. En definitiva, la esencia es la decisión, y la apariencia el viaje o dónde se toma la decisión. Dicho esto, también creo firmemente que hay veces en que la apariencia importa casi tanto como la esencia.

Lo he dicho otras veces y lo repito hoy, el nuevo director general del Valencia tiene que ser como la mujer del César, que ha de ser honrada y aparentarlo. Alemany tiene que cambiar las cosas y que la afición del Valencia tenga la sensación de que las cambia, que aparente que hay cambios. Y en este sentido, el viaje a Singapur convierte a Alemany en uno más de los muchos ejecutivos que han viajado a Singapur. Tómese como ejemplo que el único que no ha ido a casa del amo fue Rufete y pese a hacerlo bien y no haber motivos para que no continuase, Lim se lo ´fumigó´, y ahí es precisamente donde le duele a Alemany. No estoy en condiciones de decir que no pinta nada en el Valencia, pero estamos empezando a pasar de las palabras a los hechos, y en ese sentido, su discurso fue impecable, pero me temo que este viaje a Singapur nos está diciendo que ´aparentemente´ nada ha cambiado en el Valencia. Y eso es lo mismo que decir que todo depende de los resultados porque la gente no se cree el proyecto.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.