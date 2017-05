Aderllan Santos marca la diferencia

Y de repente, pensando en la portada de SUPER del pasado martes, y la del día siguiente, miércoles, me doy cuenta de una cosa bastante jugosa. El martes decía: "Marcelino pide cambios". Y la del miércoles "Marcelino y el Valencia se dan 24 horas". Y claro, te acuerdas de cuando la tropa del Barco de Colegas se fue a Singapur a hacerle todos juntos y al unísono la pelota a Peter Lim para que diera su bendición sacra a Pako Rolling Stone, y a poco que pienses llegas a conclusiones interesantes no sin antes partirte un ratillo la caja al ver que a aquel lo bendecían y a este lo maldicen.

Porque de interesante se debe calificar que Pako Rolling Stone necesitara de todo el boato barato que Damià Vidagany fue capaz de reunir -a golpes de tráfico de noticias- para convencer a Peter Lim de que él mismo era la reencarnación de Guardiola, y en cambio, que Marcelino, primero pida cambios, y segundo, que esté valorando la oferta de Mateu Alemany. Dicho de otra manera, al son de la orquesta de Damià, Pako rogaba a Lim que le fichara, y Marcelino, de manera más profesional, valora la oferta, por más que el hombre está realmente ilusionado y acepta. Las comparaciones son odiosas, y la diferencia entre un comportamiento y otro es, evidentemente, inversamente proporcional al bagaje de cada cual en los banquillos. Aunque sin duda lo más curioso es que Damià y compañía convencieron a Peter Lim de que Pako era un Rolling, pero ni convencieron ni engañaron a los aficionados.

Y lo peor de todo es que de aquello todavía no han aprendido, lo que nos permite calibrar que su interés y su capacidad empieza y termina en su ombligo. Eso todavía no ha logrado cambiarlo Mateu Alemany, por más que le aplaudo que ha fichado un entrenador y no un guitarrista, y eso ya es mucho cambiar. Al respecto, una buena manera de definir la diferencia entre lo que es Marcelino y lo que ha sido el Valencia con Meriton desde decidió deshacerse de Rufete y Ayala por capricho, sin motivo aparente y sin las explicaciones pertinentes, es que a Marcelino le ofrecieron el fichaje de Aderllan Santos cuando era entrenador del Villarreal, vio un vídeo sobre el jugador, y no quiso volver a saber nada de su fichaje. Nuno Ojo de Lince Espirito Santo le dijo a Lim que pagara casi nueve millones de euros por el fenómeno, que es más de lo que un año antes costó Mustafi. Y así estamos ahora. Solo faltaría que Lim dijera que No a Marcelino...

