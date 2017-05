Camacho, Portu, Montoro, Danilo, Suárez...

Un miembro de la secretaría técnica del Valencia, en concreto Jorge López, estuvo el pasado sábado viendo a Portu, futbolista del Girona y ex canterano valencianista. Este jugador, al que todos recordamos de su etapa en el Mestalla -la ´tanqueta´ le llamaban-, tiene algo de creo sinceramente que necesitamos; mucha hambre y una actitud contagiosa dentro del terreno de juego. Me gusta que su nombre esté, al menos, sobre la mesa, porque lo tengo por un tipo que pone el puesto muy caro, es decir, el que quiera ser titular por delante de Portu tendrá que apretar en cada entrenamiento y jugar bien en cada partido. Él no lo pone fácil porque es de los que no se rinde.

Admito que siempre he tenido cierta debilidad por él y obviamente en su contra tiene la falta de experiencia en la categoría, pero en esencia, reúne aquello que creo tiene que buscar el Valencia; jugadores con hambre de gloria y para los que jugar en Mestalla sea un reto y no un ´estar de paso´. Necesitamos hambre y gente dispuesta a trabajar como locos. Si es Portu o Portugalete es secundario. Obviamente no lo veo para ser titular en el Valencia, porque todavía no está consolidado en primera división aunque sí ha demostrado que la segunda le viene ya pequeña, pero hacer un equipo de fútbol es algo más que juntar diez o doce jugadores de calidad y proyección, como hemos podido ver en nuestras propios morros estos dos últimos años. Necesitas fondo de armario, gente que compita cada día y no que vega a ´adaptarse´. Y en eso también hemos fallado.

Para tener a Danilo, Filipe Augusto o Mario Suárez, prefiero tener a gente como Portu o Ángel Montoro, otro canterano que está en la UD Las Palmas. Después, el que más pueda que sea titular. Eso sí, para el medio centro titular del Valencia de la temporada que viene, personalmente no tengo ninguna duda, creo que Camacho es el futbolista ideal. Salvando las distancias, me recuerda a Albelda, aunque es menos físico y tiene más llegada. Camacho está en una edad perfecta y conoce la Liga española a la perfección. Y le gusta a Marcelino. Mateu, ¡a por él!

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch aquí.