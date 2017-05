No veo claro el futuro de Orellana

A estas alturas de la temporada supongo que a Marcelino no le hará falta ver jugar al Valencia para saber que tiene que hacer cambios profundos en la plantilla, pero el partido ante el Espanyol, que obviamente lo vio seguro y a estas horas igual lo ha vuelto a ver, deja retratados a algunos. Por ejemplo al chileno Orellana. Me gustó su desparpajo al llegar, le dio algo de criterio a un equipo que estaba atacado de los nervios y en el que salvo a Parejo, la pelota les quemaba a todos. Dicho esto, me ha dado tiempo para formarme una opinión sobre él. Y no es demasiado buena. No digo que sea mal futbolista, digo que para jugar en el Valencia no es suficientemente fino para ser media punta, ni tampoco tiene el suficiente despliegue físico y recorrido para jugar en banda. En otras palabras, no tiene 50 metros en carrera con el balón en los pies por la banda. Tiene veinte como mucho, y rápidamente se para, o tira para adentro, o busca un compañero... Si a ello le añadimos que Marcelino quiere jugadores muy trabajadores y generosos en el esfuerzo sin balón, mucho tendrá que cambiar para seguir la temporada que viene.

Esto no es una campaña personal mía contra Orellana, que últimamente alguno anda muy sensible y te acusan de montar contubernios solo por opinar, y eso hago, doy una opinión que hace tiempo quería dar sobre un futbolista. En cualquier caso, es cierto que el 4-4-2 de Marcelino no tiene jugadores de banda de los que llegan a la línea de fondo y que le gusta que se metan por dentro, y también es cierto que el asturiano se distingue por ser un entrenador capaz de sacar rendimiento a los futbolistas, y que le pregunten a Víctor Ruiz. En manos de Orellana está. Si Marcelino vio ayer el Valencia, olvídense, va a querer que se quede Dani Parejo la temporada que viene. Me temo que alguno va a tener que ir haciéndose a la idea. Yo, por si acaso, ya me estoy reconvieriendo al ´Parejismo´ otra vez... Me pasa como con Banega, es un futbolista que me hace cambiar de opinión constantemente. PD: ¿Ya ha comido Mateu Alemany con Pedro Cortés y Manolo Llorente?

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch aquí.