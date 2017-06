A poco que tiene la oportunidad, Marcelino reclama una buena plantilla. Hasta lo hizo en público el día de su presentación oficial, cuando medio en broma medio en serio le dijo a Mateu Alemany aquello de "el día 1 de septiembre, Mateu, espero estar totalmente satisfecho. Seguro que sí". Y no es que tenga la intención de poner nervioso al personal, pero sí me apetece decir que me aterra la sensación de que esto empieza a tener el mismo color que el verano pasado, en el que nada, o mejor dicho muy poco, se pudo ejecutar hasta que se recaudó dinero por vender, lo que provocó que por el camino se perdieron futbolistas interesantes como Diawara. De hecho, algo similar ha sucedido con Mammana. En cualquier caso, es pronto como para criticar al Valencia porque no ha fichado a nadie porque, sin ir más lejos, estamos en el mes de mayo. Todo esto lo digo porque el pasado sábado por la mañana, en la cola de Mercadona, un aficionado me dijo algo que, de alguna manera, terminó por reafirmarme en la sensación de que en estos momentos Marcelino es lo mejor que le ha pasado a Meriton en los últimos años, y que eso le concede un poder que está por encima de Mateu Alemany y de Alexanko: "Carlos, tenéis que defender a Marcelino, tenéis que ayudarle para que le hagan un buen equipo, estos son capaces de hacer cualquier cosa. Apoyad a Marcelino, Carlos...", repetía una y otra vez. Y creo que tiene razón.



Adiós con el corazón

¡Al carrer, al carrer!

¿Cómo fue la despedida de Layhoon de sus periodistas de cabecera, esos que criticaban al Valencia CF de Meriton a pesar de que iba cuarto en la Liga y que ahora todo se lo aplauden a cambio de baratijas y viajes en el barco de colegas? Cuentan que le volvieron a preguntar a Layhoon si estaba decepcionada con Salvo, pero lo que no le preguntaron a la afortunadamente expresidenta dentro de unas semanas es si siente que ha decepcionado a los valencianistas y que les ha contado mentiras... De eso no hablaron.

PD: Lo próximo será Damià Vidagany en plan Alfredo Duro promocionando la campaña de abonos del Valencia en el Chiringuito de Pedrerol, "¡al carrer, al carrer!", mientras el de la foto de Mou y Roncero desprecia a los valencianistas y Quim Domènech dice que son unos segundones y que Mestalla se cae a trozos.

