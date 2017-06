Traigan lo que pida Marcelino

Pues me van a perdonar, pero no es hora de criticar a Damià Vidagany. De hecho, se merece un aplauso porque con ese nuevo patrocinador el Valencia puede fichar, por ejemplo, un lateral derecho. No me gustan las trincheras empecinadas por más que sea cierto que el dueño acepta ahora lo que rechazó antes, pero lo que está bien está bien y lo que está mal está mal.

A Vidagany había que criticarlo cuando hace unos meses abanderó un linchamiento mediático contra un ejecutivo del Valencia, y eso está por encima de si el ejecutivo lo hacía bien o lo hacía mal, porque la esencia era que en el club había pequeños reinos de taifas que hacían y deshacían a su antojo ante las narices de Layhoon cuya incapacidad para gestionar un club de fútbol ha quedado sobradamente demostrada. De que no haya más poderes internos y que todo vaya en una dirección en beneficio del Valencia es cosa de la que se ha de encargar Mateo Alemani por más que el amigo Murthy parece encantado de conocerse sin ser consciente de la que se le viene encima por incauto; se lo comerá el monstruo que él alimenta. Pero lo que queda por reconstruir es tan importante, que hasta es secundario qué dice, hace o pinta el que en breve será el nuevo presidente del Valencia, aunque visto lo visto, cuanto menos pinte mejor.

Con que se limite a no molestar me vale, y repito, que no moleste y esté calladito es cosa de Alemani. Aquí lo que de verdad importa es que el Valencia funcione, y aunque no hemos ganado la Champions como alguno cree, es de aplaudir que entrado el mes de junio tengamos un entrenador como la copa de un pino, una camiseta nueva que es bien bonita y hasta patrocinador principal en ella, que más allá del dinero, es un claro síntoma de que todavía hay por ahí quien cree en este club. Pero todo esto quedará en nada sin el Valencia no es capaz hacerle un buen equipo al entrenador. ¡Esa es la gran verdad y el gran reto al que se enfrenta el club! La pelota manda. No seré yo quien le dé importancia a quienes machacaban al Valencia la temporada que se metió en Champions y ahora lo aplauden todo a pesar de la ridícula temporada porque el incauto de Murthy les susurra cosas al oído. No me puedo creer que el modelo de gestión de Alemani se base en eso, en ceder al chantaje y ´comprar´ opiniones. Traigan a Marcelino lo que pide.

PD: El Barco de Colegas tiene nuevo capitán y los de siempre reman para él... es tremendo.

