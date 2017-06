Pues hasta nunca Siqueira

No sé si el chaval es consciente de lo que ha hecho, aunque es evidente que lo que ha dicho tiene una clara intención, pero lo cierto es que hacerlo, lo ha hecho. Es decir, nos ha descrito uno de los grandes problemas de la plantilla del Valencia en esta temporada que termina, y por lo tanto, nos muestra de manera meridiana el camino a seguir a partir de ahora. Estoy hablando del brasileño Gilherme Siqueira, cuyo paso por el Valencia se puede calificar de fracaso, y de su despedida del Valencia.

Afortunadamente no sigue y el hombre ha tenido a bien escribir algunas líneas para despedirse. Y lo curioso que en esas líneas el amigo Siqueira solo hace una referencia a los aficionados del Valencia, y encima la hace para mal. Sí, sí, créanme, en lo poco que dice Siqueira de los valencianistas, les da un palo. Pero antes de interpretar y opinar, vamos con sus palabras. Son estas: "Bueno, aquí os dejo una parte del trabajo que vengo haciendo en los últimos meses con mis recuperadores. Después de mi lesión la gente no sabe ni un 10% de lo que he pasado para poder volver a entrenar con el equipo después de la pretemporada. Los que han estado conmigo día a día sí que lo saben. Empezar un año sin pretemporada no es fácil. Quiero dar las gracias al cuerpo médico del Valencia CF pero sobre todo a esas personas que ya son parte de mi familia. No ha sido ni mucho menos la temporada deseada a nivel colectivo y personal. Pero me voy bastante tranquilo porque he sido un ejemplo de profesional y de compañero desde el primer día que he llegado al club. Espero empezar de 0 la temporada siguiente con una buena pretemporada y poder ser el futbolista que me hizo llegar al más alto nivel. Gracias Alberto y César".

Esto es lo que dice Siqueira de ´la gente´, es que no son otros que los aficionados, obviamente: "Después de mi lesión la gente no sabe ni un 10% de lo que he pasado para poder volver a entrenar con el equipo después de la pretemporada". ¡Pobre Siqueira, cuánto ha sufrido en silencio y qué desagradecidos son los aficionados que no se lo han sabido valorar! Amigo Guilherme, ¿y te has parado a pensar por un instante, aunque solo sea un maldito instante, lo que han sufrido los valencianistas? ¿Te has parado a pensar que muchos de esos aficionados a los que te refieres tienen que hacer verdaderos esfuerzos económicos para sacarse el abono del Valencia cada temporada? ¿No crees que habría estado bien que hubieras pedido perdón porque has formado parte de una plantilla que ha llevado al Valencia a luchar por no descender y jamás ha tenido la más mínima opción de entrar en una competición europea?

No digo que tú seas el único culpable, ni tampoco que los futbolistas sean los únicos culpables porque todos somos conscientes de la nefasta gestión del club en los últimos años, -y además vosotros lo habéis experimentado y sufrido en primera persona-, pero evidentemente alguna responsabilidad os toca y me da la sensación de que, o quieres eludirla o no te atreves a afrontarla ni el día en que te despides. Al contrario, te vas diciendo que has sido un profesional pero como yo lo veo, un verdadero profesional es aquel que no se esconde y que respeta a lo más sagrado que tienen los clubes de fútbol; sus aficionados. No olvides que si no fuera porque a la gente le gusta este deporte, vosotros, los jugadores profesionales, no ganaríais el dinero que ganáis por mucho que os esforcéis anónima e ´incomprendidamente´.

Dicho lo anterior volemos al origen de estas líneas: ¿qué nos ha enseñado Siqueira con sus palabras de despedida sin ser él consciente? Muy fácil, le ha mostrado el camino a Mateo Alemani, Marcelino, Alexanko y Vicente. Lo diré clarito: Jugadores que quieran jugar en el Valencia, que sientan que vestir esa camiseta colma sus aspiraciones, que sepan y sientan que no están de paso, que tengan hambre de gloria y de triunfar en el fútbol. Jugadores profesionales y que respeten la profesión. En definitiva, lo que Siqueira nos está diciendo es que no tenemos que fichar a más jugadores como él. Y ojo que el brasileño no es el único en la plantilla que piensa como él, pero sí es el único que lo dicho aunque sea entre líneas, por ello creo que es buen momento para recordar un momento de la entrevista que le hice a Marcelino hace unos días, creo que es buen momento para reflexionar sobre la pequeña trampa que le puse al entrenador del Valencia. Marcelino vio el capote y entró a la primera, y como Siqueira, de manera indirecta nos dejó entrever uno de tantos problemas que han llevado al Valencia a hacer el ridículo esta temporada.

Este es el extracto al que me refiero:

En la rueda de prensa, sin que nadie le preguntara nada, usted habló de gestión de grupo.

Sí, porque creemos que es muy importante. Si no hay cohesión, si no hay compromiso, si no hay solidaridad, es que con solo talento nos demuestra en un equipo y en otro también, en una situación y en otra, que no se logran objetivos. Creo que partiendo de una base de compromiso sólida y arraigada dentro de un vestuario los objetivos se logran. El Valencia, en este caso hablando de este proyecto, seguro que va a tener un talento importante, pero el talento por sí solo en el fútbol actual no es definitivo de logro de objetivos. Hay que añadir ese compromiso, esa solidaridad en la idea de que tengo que hacer un esfuerzo por mi compañero porque él luego lo hará por mí. Hay que crear un ambiente positivo en torno a una idea de juego. Seguro que ese apoyo de unos con los otros hace el equipo equilibrado y competitivo. Algo que el Valencia no ha demostrado esta temporada de forma regular.

Mateu Alemany, de hecho, hace una referencia similar. Habla de implicación a la hora de confeccionar la plantilla. ¿Uno de los parámetros más importantes para las entradas y salidas va a ser la implicación?

Sí, sí, sí, está claro. Participaremos desde el consenso. Es importante.

¿Y cómo calibra usted la implicación de un jugador a día de hoy?

Cuando fichas, cuando decides incorporar a un jugador a un equipo hay que intentar tener la máxima información posible de ese futbolista. No solamente lo que percibimos en el campo. Somos partidarios de intentar tener la máxima información posible. Saber sus determinadas respuestas en determinadas situaciones, su capacidad de afrontar los partidos, su disponibilidad en el entrenamiento al esfuerzo y al trabajo, compañerismo cada día...

O sea que el informe de Voro es bastante grande...

El informe de Voro es amplio, es sincero y leal como no podía ser de otra forma.

Voro es leal, ya lo sabemos, pero ¿el informe, el informe?

El informe de Voro es muy bueno. (Sonríe)

Y también tendrá parámetros de implicación, ¿verdad?

Sí, sí. En la lealtad está implícito. Porque es lealtad al club, por supuesto.

Por tanto con Voro hay un apoyo importante... porque al final usted llega nuevo al Valencia.

Lo doy por hecho. Yo desde fuera puedo sacar conclusiones, pero si tienes la posibilidad de que te las modifiquen desde dentro mucho mejor porque una cosa es percibir y otra convivir y la convivencia es la que te da los detalles y los detalles son los que te pueden modificar el pensamiento inicial positivo o no positivo.

*Fin del extracto

¿Dónde está la ´trampa´ que le hice a Marcelino? En que le hablé de implicación pero él no puede saber, de primera mano, qué jugadores han estado implicados esta temporada y qué jugadores no han estado implicados, y que por lo tanto, la mano que ha mecido la cuna en cuanto a la implicación ha sido la de Voro, porque nadie mejor que él sabe sabe si Siqueira se ha ganado seguir en el Valencia gracias al trabajo anónimo que los aficionados no han sabido apreciar. Ni los aficionados ni Voro, pero eso el brasileño no ha tenido narices a decirlo.

PD: Es gracioso ver la cantidad de gente del entorno que hay aplaudiendo a Damià Vidagany por haber conseguido un patrocinador, algo por lo que yo también le aplaudo, pero lo que me resulta curioso es que además, se dedican a pasar a cuchillo a los que hace un tiempo criticaban a Damià porque estaba haciendo algo mal. La diferencia está en que los que ahora sacan pecho porque Damià ha hecho una cosa bien, callaban y tapaban lo que Damià estaba haciendo malitencionadamente mal. Esa es la diferencia. Y la pregunta es, ¿por qué antes callaban y por qué ahora presumen? Yo les doy la respuesta, porque Damià les susurra cositas al oído.



