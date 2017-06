Boluda, ¿por qué no te callas?

Ya estamos otra vez con el señor Vicente Boluda, el empresario valenciano expresidente del Real Meseta. De verdad, no conozco a nadie, ni valenciano ni de cualquier otro sitio, que sea más faltón, irrespetuoso y desconsiderado con el Valencia CF. Es que cada vez que abre la boca mete la pata, oye. Es como yo cada vez que hablo del Real Meseta.

Recuerdo que hace un tiempo, concretamente en septiembre de 2013 y poco antes del proceso de venta, dijo aquello de «el Valencia se debería vender al primero que pase». Así de desahogado es el hombre, la sociedad civil más importante de la Comunitat Valenciana se tiene que vender al primero que pase...

Ahora vuelve a hablar sobre el Valencia y dice que «al precio que sacaban el Valencia CF, que eran cuatro duros, pensaba que algún valenciano lo compraría». Pues mire, hablando de valencianos, podría decirle al señor Boluda que los valencianistas, con valencianos como él, que es del Real Madrid, no necesitamos madrileños ni catalanes, pero no me atrevo y posiblemente me llamen radical y cosas por el estilo en las redes sociales. ¡Por un pelo te salvas esta vez Boluda!

