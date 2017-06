¿Qué es perder el respeto al Valencia?

La maquinaria propagandística de Vidagany se ha puesto otra vez en marcha. Que el Valencia tenga patrocinador es una excelente noticia que aplaudo pero no trago con que algunos quieran hacerle un hueco en la vitrina del Palco Vip. Los hay tan osados que se atreven a recitar desde su tarimas nacionalmadridistas que en Valencia se le ha perdido el respeto al Valencia, y añaden que eso, fuera de Valencia, no ha sucedido. Curioso el argumento, porque da para mucho. De entrada ya estamos confundiendo la parte con el todo, perderle el respeto, por ejemplo a Layhoon, no es perderle el respeto al Valencia, pero eso es lo de menos, lo demás es lo de siempre, es decir, quién decide lo que está bien y lo que está mal, quién decide qué es una falta de respeto y qué no lo es. Al respecto, me limitaré a señalar que hay muchas maneras de perderle el respeto al Valencia, y que depende de como lo vea cada uno.

Por ejemplo, conozco valencianistas que consideran que Peter Lim falta el respeto al Valencia por estar más de un año sin aparecer por Mestalla, y los hay que piensan que hacer un equipo que esté dos temporadas luchando por evitar el descenso y que no haya tenido nunca opciones de clasificarse para competición europea también lo es. Si hasta los ha habido que han considerado un desprecio que De la Morena fuese tratado como el Marqués de Brunete y se le abriera Mestalla para que pudiera pacer a su antojo... En cualquier caso, para poder hablar de qué es una falta de respeto al Valencia no está de más pisar la calle, y ahí los ´vidaganysboys´ cojean porque se creen por encima del bien y del mal y eso les impide darse cuenta de que esto del periodismo evoluciona y que las nuevas tecnologías no solo han variado la manera en que la información llega a la gente, han influido también en el contenido, porque en la era de la comunicación ya no se puede convertir en verdad una mentira repitiéndola cientos de veces ni cambiarse de acera de un día para otro porque ahora alguien te susurra cosas al oído sin que el usuario te lo recuerde a diario.

Por lo demás, yo creo que no hay mayor falta de respeto que haber machacado sin piedad al Valencia porque te caía mal su presidente a pesar de que el equipo competía por meterse en la Liga de Campeones -y de hecho se metió-, y aplaudir después un proyecto que lleva dos años luchando por evitar el descenso porque el presidente de ahora te cae bien. Un poco de respeto...

