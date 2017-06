¡Todos a La Cibeles con el Tito Floren!

Un aplauso para Mateo Alemani y para el responsable de comunicación del Valencia. Le abren las puertas de Mestalla a De la Morena como si fuera el Marqués de Brunete y el colega le hace una pregunta estúpida a Marcelino con la que ridiculiza a los aficionados valencianistas, cosa que demuestra que le importan un pepino podrido. Al poco, la misma emisora entrevista a Siqueira y el resultado es que el brasileño termina echándole las culpas al Valencia de todo lo que le ha pasado: «Especialistas dijeron que tenía que dejar el fútbol. Fue vergonzoso. El club no me defendió. Lo intenté todo». Ojito al asunto, Siqueira dice que el Valencia no le ha defendido y que se ha portado con él de manera vergonzosa, pero bien que ha cobrado y no se digna a pedir perdón a los aficionados por formar parte de un equipo que ha luchado por no descender a segunda división.

Remata la faena Manu Carreño en El Larguero, que entrevista a Carlos Soler y le hace una pregunta tan estúpida como inteligente fue la respuesta del chaval. «¿En un Madrid-Barça con quién vas?». Me da igual quien gane, le dijo Carlos Soler, «yo soy del Valencia». ¡Unos linces! A este paso presentarán la campaña de abonos del Valencia en La Cibeles con el amigacho Tito Floren de invitado para hacerle la pelota y que les ceda en plan limosna algún jugador que le sobre a Zizou y con Pedrerol haciendo una conexión en directo en el Chiringuito mientras el de la foto de Mou y Roncero aplauden el buen proyecto del Valencia y nos pasan la mano por el lomo porque saben perfectamente que no les vamos a mojar la oreja ni en broma que es lo que en el fondo les interesa. Como sigan así voy a tener que tragarme muchos artículos de opinión y pedir a viva voz ¡que vuelva Damià Vidagany!

PD: Ni de coña.

Hay que hacer un equipo

Es lo único que cuenta

A poco que uno repase mentalmente las situaciones que llevaron al Valencia a ser vendido en subasta pública llega a la conclusión de que Peter Lim puso el dinero para salvar el club cuando otros no lo pusieron y que el actual y grave problema es consecuencia de la mala gestión del propio Lim, pero esto es fútbol, y solo vale hacer un equipo que compita. Para bien y para mal, importa la pelota y no los balances y los pasivos. Y menos las campañas de imagen artificiales. ¡EQUIPO!

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.