Pedrerol, Ferreras, Florentino y Piqué

Hay un programa de televisión que se llama 90 Minuti y se emite en Real Madrid TV y que presenta Miki Nadal, en el que se dedican a rajar a periodistas que son críticos con el Real Meseta en general y con ´su Florentineza´ en particular. Lo importante no es que se metan con periodistas críticos con Florentino porque si un periodista raja tiene que aceptar que otros pueden rajar de él, lo importante es que Miki Nadal trabaja para la televisión de Florentino Pérez, y me explico ahora porque el asunto tiene sustancia. Resulta que el tal Miki Nadal también es presentador de un programa que se llama Zapeando, que se emite en La Sexta, que por otra parte es la televisión de la que es Director Antonio García Ferreras. El tal Ferreras es amigo íntimo de Florentino hasta el punto que lo fichó para el Real Meseta para dirigir las celebraciones del centenario blanco y luego ascendió a Director de Comunicación y Contenidos del Real Madrid. Con esto creo que queda clara la vinculación entre ambos.

De por medio no quiero dejar pasar la ocasión de decir que La Sexta es del mismo dueño que Mega, que es donde se emite el Chiringuito de Pedrerol, -y supongo que de la amistad entre Pedrerol y ´su Florentineza´ no creo que haga falta que yo diga nada-, y que La Sexta y Mega son del mismo dueño que Antena 3, que es esa televisión que tiene los derechos de la Liga de Campeones y no hace en directo ningún partido del Valencia CF, Atlético de Madrid o Sevilla, porque prefiere televisar al Real Meseta en el último partido de la primera fase aunque ya esté clasificado en vez del partido en que el Atlético se juega la vida, y esto ha pasado de verdad. Pues bien, en el programa Zapeando ayer se despacharon con Piqué y el asunto de los pitos que recibe en la selección española, ¿se dan cuenta de cómo son las cosas y de hasta dónde llegan los tentáculos y el poder de Florentino Pérez? Lo diré de otra manera, a Piqué lo critican los medios madridistas afines a Florentino Pérez porque Piqué se declara abiertamente antimadridista, y a ello contribuye, además del poder mediático del nacionalmadridismo, el hecho de que los mismos periodistas que cubren la información del Real Meseta cubren la información de la selección, y entre todos se hacen la picha un lío y terminan confundiendo la selección con el Real Meseta, y el Santiago Bernabéu con España. Y cuando lo denuncias, te dicen que eres un periodista paleto de provincias.

Puedes leer más artículos de opinión de Carlos Bosch aquí.