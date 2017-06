¿Convencer a Lim para que fiche?

Esto no lo puedo probar y nadie me lo ha dicho, pero tampoco hace falta. Estoy absolutamente convencido de que Marcelino ya ha hablado con Areola, el portero del PSG que tuvo en el Villarreal. «Intervendré en todo lo que tenga que ver con el rendimiento del primer equipo» dijo el día de su presentación. Esto quiere decir que no solo opina, además, ejecuta. Y como buen entrenador que es, hace de entrenador en los fichajes y me explico. Los entrenadores, cuando conocen de primera mano a un futbolista, les gusta y da buen rendimiento, se lo quieren llevar allá adonde entrenen. Podemos poner cientos de ejemplos. Y yo afirmo que Marcelino está enamorado de Areola hasta el punto que intentó ficharlo para el Villarreal porque el año que estuvo en el submarnino estaba cedido por el PSG. Si alguien cree que Marcelino va a aceptar que le traigan un portero que él no conoce o del que tiene dudas, está muy equivocado. En eso Marcelino es entrenador, no como Djukic o Pako Rollin Stone Ayestaran, que tragaron con todo y después fueron los primeros en irse a la calle. Por otra parte, siempre he dicho que tenía muchas dudas de que Marcelino aceptara que Ryan fuera su portero titular por una cuestión muy simple; no ha jugado 50 partidos seguidos en la Liga española, y ninguno de los entrenadores que ha tenido en el Valencia -que por desgracia han sido muchos- ha apostado claramente por él.

La propaganda

La última teoría del ministerio de la propaganda de Vidagany es que Marcelino va a viajar a Singapur a conocer a Peter Lim, pero que no va a ser como antes. ¿Qué le estarán dando y contando Damià y Anil Murthy a quien antes decía que Peter Lim es la Polla de Camboya para que ahora diga que es? la Polla de Camboya? Trato de imaginar porqué un tipo que machacaba al Valencia cuando estaba tratando de luchar por meterse en Liga de Campeones -que de hecho se metió-ahora defiende un proyecto que se define por sí solo, y no soy capaz de acertar, supongo que por me tengo por buena gente. Antes se iba a Singapur a rendir pleitesía y ahora es normal que el propietario quiera conocer al entrenador y por lo tanto es normal que el entrenador vaya a Singapur. ¿Qué ha cambiado? Muy fácil, que se rinden al chantaje. Lo mejor de todo es que según el aparato propagandístico de Murthy y Vidagany, la sustancia del viaje de Marcelino a Singapur está en que el entrenador intentará convencer a Lim: en otras palabras, va a ver si lo pone palote y el señor dueño se rasca el bolsillo para fichar. Repito, el entrenador del Valencia tiene que convencer e ilusionar a Peter Lim para que ponga dinero en fichajes y haga un mejor proyecto. Es tremendo, queriendo defender a Lim, lo que han conseguido es darle un palo gordo y muy profundo, porque nos están diciendo que al dueño le importa un pimiento el equipo. Pues mira, ya pueden decirle a la gente que el club funciona como un reloj y que tenemos patrocinador y que la camiseta nueva mola mucho, -que mola mucho-, pero como no hagan un buen equipo eso no sirve para nada. En el fútbol manda la pelota y lo demás no importa. Por otra parte, si el entrenador tiene que convencer al dueño para que ponga dinero, ¿para qué están el presidente, el director general y director deportivo?

PD: Me parece lo más normal del mundo que Marcelino viaje a Singapur, pero el debate es otro.

