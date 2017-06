Curso acelerado de nacionalmadridismo: Cristiano y la camiseta de Portugal

Muchos periódicos de ámbito nacional que se editan en Madrid, ilustran la noticia de Cristiano y su posible fraude a Hacienda de formna 'curiosa'

Vamos con un curso acelerado de nacionalmadridismo. Resulta que la Fiscalía presenta una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el futbolista Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros, y en los siguientes periódicos ponen fotos del jugador portugués, o de paisano, o con la camiseta de Portugal, no con la del Real Madrid.

He perdido algo de mi tiempo en buscarlos y son: Diario As y Marca, más conocidos como el BORM I y BORM II, es decir Boletín Oficial del Real Meseta. El Marca pone una foto de Cristiano con Portugal y el Diario As una foto de Cristiano de paisano. (Conviene señalar que, no sé si debido al bochorno generalizado, pero Marca la ha cambiado por una foto con la camiseta del Real Madrid, pero la intención ahí estaba). Tampoco han puesto foto de Cristiano con camiseta del Real Madrid los siguientes periódicos generalistas: ABC, La Razón y El Mundo. El análisis es sencillo y es como lo de Mijatovic, que cuando un presunto defraudador a Hacienda es un ´icono del Valencia CF y del Real Madrid´ y deja de ser el ´héroe de la séptima Copa de Europa´ del Real Meseta.

