Para Cuatro -y me refiero al canal de televisión- Mijatovic ya no es el héroe de la séptima Copa de Europa del Real Madrid, de repente ha recuperado su condición de exjugador del Valencia. «¿Qué ha pasado?» se preguntará cualquier aficionado al fútbol que haya estado un par de días solo y aislado en las vitrinas del Real Murcia -y aburrido en medio del vacío, claro- sin ningún tipo de contacto con el exterior. ¿Qué narices ha pasado para que una de las televisiones bandera del nacionalmadridismo califique a Mijatovic de «icono del Valencia y también del Real Madrid»? ¿Por qué de repente se recuerda que Pedja antes de jugar en el Real Meseta jugó en el Valencia? ¿Por qué ahora es valencianista si desde que se fue al Real Meseta, con traición al valencianismo de por medio, en la capital hicieron con su pasado una especie de damnatio memoriae? (Para Roncero y el de la foto de Mou: la damnatio memoriae se utilizaba en la antigua Roma para «condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte. Cuando el Senado romano decretaba oficialmente la damnatio memoriae, se procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, monumentos, inscripciones, e incluso se llegaba a la prohibición de usar su nombre»). ¿Por qué ahora tiene pasado valencianista y hace una semana no? Voy a tratar de explicarlo sin terminar en la cárcel por blasfemia y herejía contra el estado florentiniano, y para que se entienda mejor pondré el inicio de una noticia difundida por la Agencia EFE: «La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra el exfutbolista Pedrag Mijatovic por defraudar a Hacienda 189.534,93 euros durante el ejercicio fiscal de 2011». ¿Lo entienden ahora? Cuando Mijatovic es un presunto defraudador de Hacienda es un «icono del Valencia y también del Real Madrid», pero cuando el Real Meseta se mide a la Juventus en una final de la Champions, a Pedja lo entrevistan todos los medios de comunicación nacionalmadridistas para evocar aquel gol que marcó en fuera de juego y que les dio a los blancos la séptima Copa de Europa... ¡Es el héroe de la séptima! En días como este no puedo evitar recordar una frase de Saramago en ´Ensayo sobre la lucidez´: «En la capital creen tener al rey en la barriga solo porque la casualidad quiso que nacieran en el centro». (Para Tomás y el de la foto: Saramago es portugués pero no lo lleva Mendes ni dice eso de SIUUUUUUU).

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.