Mi solidaridad con Portugal, no tiene la culpa

Dice una información de El Confidencial que el pasado martes los medios afines al Real Madrid recibieron llamadas desde el club blanco pidiéndoles que la noticia sobre la denuncia de la Fiscalía a Cristiano Ronaldo acusándolo de defraudar 14,7 millones de euros a Hacienda de forma consciente se ilustrase con imágenes del futbolista portugués con otra camiseta que no fuera la del Real Madrid.

Pues dicho y hecho. Al día siguiente las portadas del Marca y el Diario As, -conocidos como el BORM I y BORM II, Boletín Oficial del Real Meseta- daban la noticia en portada con una imagen de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal y los tres periódicos más importantes de tirada nacional como son El País, El Mundo y ABC, la camiseta del Real Meseta no aparece por ningún sitio. Y lo mismo en Televisión Española, que pagamos todos, ni una imagen del portugués con la camiseta del Real Madrid. Mención especial para Cuatro, que siguen pensando que la gente es gilipollas, y para justificar que las imágenes que ponen son de Cristiano con Portugal dicen que son "fresquitas"...

ellos que cada día se hacen cinco vídeos diferentes de Cristiano Ronaldo con las mismas imágenes.¡Ya ves! Por no hablar de qué ponen, el Marca sin ir más lejos titula de manera descriptiva y sin valoraciones.

"La fiscalía denuncia a Cristiano", y cuando a Messi le pasó lo mismo titulaba "Un símbolo bajo sospecha", es decir, Cristiano no está bajo sospecha por ser un presunto defraudador, pero de Messi por ser un presunto defraudador en su momento, se puso en duda a la persona, al futbolista y a lo que representa. Luego yo pongo de manifiesto la amistad entre Florentino y el director de La Sexta, Pedrerol y compañía, y soy un paleto...

PD: ¿Hace falta que le recuerde a Mateo Alemani qué pasaría si el presunto estafador jugara en el Valencia? Como él es un recién llegado le diré que durante mucho tiempo las televisiones nacionales ilustraban noticias de la deuda del fútbol con Hacienda con imágenes de las obras del nuevo estadio paradas y el Valencia no debía ni un euro...

