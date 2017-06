¿Ya ha animado Peter Lim al Mestalla?

No tengo ni puñetera idea de cómo se ejerce el oficio de diplomático en Asia, aunque no será sustancialmente diferente a como se ejerce en Rusia, en Francia o en Rafelbunyol. Y tampoco sé cómo hacer del Mallorca un equipo capaz de ganar la Copa del Rey siendo su director general. Pero sí tengo claro qué es lo que más importa en el Valencia: su afición. Lo demás son, como dicen en mi pueblo, ´bufes de pato´.

Digo esto porque iba el otro día de buena mañana con mi trote cochinero por el paseo de la playa de Puçol -recomendable como pocos por cierto- y un hombre me dijo desde el balón: "Señor Carlos Bosch, ´hi ha que pegar canya a esta gentola´". Como tengo uno de los auriculares rotos pude escuchar claramente qué me decía y como pude le dije "¡descuide que así será!". Y no es que cualquiera que me diga algo mediatiza mi opinión, es que este no es más que un ejemplo entre muchos otros.

Creo sinceramente que el futuro presidente y el actual director general del Valencia se equivocan cuando se centran en contentar a la prensa, o mejor dicho, a determinados periodistas, y no en hacer un buen equipo, que es lo que el aficionado quiere. Por mucho que los periodistas lo pintemos de verde, la realidad del proyecto es la que es, y el Valencia acude al mercado a mendigar futbolistas.

Tengo más ejemplos de aficionados encabronados, como Vicente que me dice "yo creí que Lim haría un club grande y no la castaña que tenemos actualmente, me siento jodido. Ahora todo va manga por hombro, y encima nos dedicamos a la mendicidad deportiva, pidiendo cesiones a otros equipos como Oliver Twist pidiendo en las mas escurridizas calles de Londres».

O José Eduardo: "En su momento hubiera dado todo por que Lim comprara el Valencia. Ahora lo daría todo para que se fuera. Qué desastre. Madre mía, qué pena. Aguanta VCF, aguanta". Y esto de Pedro: "Esta tarde en Mestalla viendo jugar al filial contra el Albacete me vino a la mente la imagen de Peter Lim dando un mensaje de apoyo al Mestalla. Nada más lejos de la realidad».

Ojo, también me ha llamado Rafael Saura de Ontinyent y me ha dicho cuatro cosas bien claras: "Sempre parlant del Madrid, sempre parlant del Madrid... no perga vosté el temps en el Madrid Don Carlos? parle del Valencia que és lo que volem els valencianistes". Mira que me lo decía Jorge Iranzo, y no le faltaba razón.

