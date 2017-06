El otro día me preguntaba para qué ha comprado Peter Lim el Valencia CF y pensaba que con lanzar la pregunta era suficiente para mi conciencia, pero pronto me he dado cuenta de todo lo contrario porque hoy me apetece ir un poco más allá. Sinceramente no sé para qué compró Peter Lim el Valencia CF porque jamás he hablado con él y porque no estoy en su cabeza, pero puedo interpretar y –sin ánimo de meter porquería de forma gratuita– decir qué me parece. Y lo que me parece es que compró el Valencia CF para ganar dinero fichando y vendiendo jugadores. Y esto no lo digo como crítica. Es más, que levante la mano quien quiera perder dinero o quien no quiera ganarlo. Creo que Peter Lim compró el Valencia CF para ganar dinero vendiendo jugadores de la misma manera que estoy absolutamente convencido de que se ha rendido. Sí, es mi gran conclusión, Peter Lim se ha rendido. El Valencia ya no le ilusiona ni tampoco le interesa como le interesaba antes. Y tenemos pruebas de ello. Muchas pruebas. Empecemos.

El plan y la gestión

Su plan para ganar dinero comprando y vendiendo jugadores y por el camino hacer un Valencia competitivo en la Liga de Campeones no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Se podrían decir muchas cosas que resumo en poco: su plan no funciona porque no ha sabido rodearse de gente válida, o porque la gente en la que ha confiado le ha fallado. Sea como sea, el caso es que la cosa no ha salido como él planeaba. Creo que es evidente. Jamás he dudado de sus intenciones, y esto lo digo en serio, no creo que el hombre tuviera malas intenciones, quiero decir que querer ganar dinero no es en sí mismo inmoral ni sinónimo de tener mala intención. Es más, hasta ahora, Lim ha sido fiel a sí mismo en el Valencia, en eso no ha engañado a nadie, simplemente ha tratado de aplicar al fútbol su manera bróker de entender la vida. Ha puesto en práctica aquello que a él le ha servido para convertirse en millonario siendo el hijo de un humilde pescador, pero eso, siendo legal y digno de aplaudir, no necesariamente sirve para el fútbol. Y si sirve, él no ha sabido pasar de la idea a la acción.

No creo que cuando Peter Lim compró el Valencia dibujara en su mente que años después el club estaría como está ahora y que él se negaría a poner más dinero para mejorar el equipo. Y también estoy convencido de que tampoco imaginaba que en el club apenas quedaría ninguno de los que fueron sus compañeros de viaje durante la compra y durante la única vez que tuvo éxito deportivo, que fue cuando metió al Valencia en la Liga de Campeones. Si alguien puede demostrar que cuando llegó Lim sus intenciones eran vender jugadores y dejar el club como un solar sin aspiración alguna, que lo demuestre, porque estaré encantado de prestarle toda mi atención. Pero, dicho esto, conviene añadir que en el fútbol se compite al más alto nivel y que por lo tanto las buenas intenciones no sirven para nada, solo vale la eficacia en la gestión. Y el problema de Lim ha sido de gestión y básicamente porque ha apostado por gestores pésimos, desde Layhoon como presidenta a Nuno como director deportivo o Gary Neville como entrenador. Un caos.

Los fundamentos

Que él dibujó en su mente un Valencia de comprar y vender jugadores para ganar dinero pensando que al mismo tiempo podía mantener la competitividad del equipo se puede fundamentar en varias situaciones. Una que gastarse dinero en futbolistas se ha gastado, y en algunos no buscando en ellos un retorno económico inmediato y sí un rendimiento deportivo que le permitieran apuntalar el equipo para ir fogueando a los jóvenes. Los veteranos que debían apuntalar el equipo son Enzo y Negredo, y los jóvenes a foguear por los que sacar dinero ya saben, Cancelo, André Gomes, Santi Mina, Bakkali, Danilo Barbosa, Filipe Augusto?

Pero su plan resultó un desastre y de repente los jugadores que en teoría deberían estar revalorizados se han convertido en una losa económica. Los que tenían que mantener el equipo y los que llegaron a su particular ´fábrica de engorde´. Todos. Y como tampoco han tenido rendimiento deportivo, terminan teniendo un doble impacto en el asunto financiero porque no hay ingresos por competición europea y de paso disminuyen los que entran por derechos televisivos. Y ese es el gran problema que tiene ahora el Valencia, la herencia del pasado hipoteca el presente y el futuro a medio plazo en el aspecto deportivo. Y ahí es precisamente donde veo rendido a Peter Lim; porque eso solo se soluciona con dinero. No hay más. La actual fórmula de vender para luego fichar le delata por más que el club la disfrace como gestión coherente en economía de guerra, porque saben perfectamente que para hacer un mejor equipo es necesario dinero fresquito en caja. Si no invierte el Valencia pierde otro tren, lo sabe y no parece importarle. Él provocó el fracaso de García Pitarch y él está provocando que a Mateo Alemani se le ponga cara de Suso. El nuevo director general parece haber perdido vigor una vez le ha tocado saltar al ruedo y torear... Desde la barrera parece otra cosa.

Si quieren más factores que nos dicen que el dueño del Valencia ha sacado la bandera blanca me quedan unos cuantos: Nada se sabe de las intenciones que tiene Meriton sobre acabar el estadio, ni los más viejos del lugar recuerdan la última vez que estuvo en Valencia y Layhoon, que es la presidenta del consejo de administración de todas las empresas que forman su imperio, en breve dejará de ser presidenta del Valencia y no estará ni en el consejo de administración del club. Dime mal pensado, pero teniendo en cuenta todo esto, se me hace muy difícil pensar que Peter Lim está ilusionado por el Valencia como el primer día. Eso no se lo cree nadie.