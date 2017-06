Marcelino sabe algo o es un kamikaze

Mentiría si te dijera que Lim nos ha dicho que va a hacer una inversión» ha declarado Marcelino en Tribuna Deportiva, en la segunda entrevista que ha concedido tras volver de Singapur y estar con el dueño. La primera entrevista fue la semana pasada en Onda Cero y dijo esto: «Si el Valencia ha quedado el 12 y queremos reestructurar la plantilla, para traer buenos futbolistas hay que realizar una inversión. No sabría cuantificar la inversión, pero inversión se va a necesitar». Y yo me pregunto, ¿qué está pasando en el Valencia? No sé qué es exactamente pero creo que me estoy perdiendo algo y que es importante.

Queda claro que Marcelino está reclamando dinero para que le hagan un buen equipo que es lo más importante y casi lo único importante en esto del fútbol. Recuerdo haber escrito que simplemente el hecho de que Marcelino tuviera que ir a Singapur a tratar de ilusionar al dueño para que pusiera dinero en fichajes es un mal síntoma, y ahora no tengo más que añadir que ¡y tanto que es un mal síntoma! -y entre signos de exclamación- porque desde que llegó de Singapur sabemos que el dueño no tiene intención de poner pasta y que el entrenador la pide cada vez que tiene ocasión de hacerlo. De entrada que el entrenador apriete a todos los estamentos del club para que el equipo sea mejor es algo que aplaudimos todos, pero tal vez convenga ir un poco más allá. Las palabras del entrenador nos permiten asegurar que las cosas no están ahora mismo como él pensaba, y hasta admite que dadas las alturas de la temporada, le gustaría que hubiera confirmada y ejecutada la salida de algún futbolista con el que él no cuenta, sin ser grave, es un indicio.

Por otra parte, cuando él reclama dinero para invertir en futbolistas al tiempo que no asegura que el dueño le haya garantizado nada, nos sitúa ante dos escenarios posibles. Uno, que él sabe o espera que Lim está dispuesto a poner dinero más adelante cuando el club haya hecho el trabajo de ´limpieza´ -por calificarlo de alguna manera- y que no se puede decir porque de hacerlo los clubes esperarán al Valencia con las pistolas a poco que pregunte por un jugador, y el otro, que Marcelino está realmente preocupado y solo está empezando a ponerse nervioso porque, ciertamente, el club todavía tiene margen y tiempo para hacer un buen equipo. De ahí que haya que preguntarse si Marcelino sabe algo o si es un kamikaze...

