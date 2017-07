Defender al Valencia y defender a Peter Lim

Una vez escuché o léi, ya no recuerdo bien, que dialogar es darle al otro la oportunidad de que te convenza, que si uno no se sienta en una mesa bajo esa premisa, aquello no es diálogo, es otra cosa, y me parece una definición acertadísima. Lo digo porque en las redes sociales es habitual encontrar lo que nunca me he encontrado en la calle, la falta de respeto ante la opinión diferente, con toda seguridad consecuencia del anonimato y la distancia.

Pero ocurre que hasta del tono más faltón se pueden sacar conclusiones constructivas. No en vano, hay flores que crecen en la basura. Y entre la basura de un par de faltas de respeto y dos vaciladas simples, me acordé de una pregunta que me hice hace unos meses: ¿Qué es defender al Valencia? O casi mejor, ¿qué es defender al Valencia hoy en día? ¿Es buen momento para diferenciar al Valencia de sus gestores? ¿Alguna vez no es buen momento para diferenciar al Valencia de sus gestores? ¿Criticar al Valencia lo que hace mal es defender al Valencia? ¿Criticar al Valencia lo que hace bien es defender al Valencia? ¿Exigir al Valencia que haga las cosas bien es defender al Valencia? ¿Exigir al Valencia que SIEMPRE haga las cosas bien es querer al Valencia?

¿Exigir acaloradamente que el Valencia haga las cosas como no las hacemos nosotros es justo? ¿Aplaudir al Valencia siempre y haga lo que haga es defender al Valencia? ¿Es más valencianista quien defiende siempre al Valencia? ¿No es valencianista quien no defiende siempre al Valencia? ¿No es valencianista quien aplaude lo que le parece bien y critica lo que le parece mal? ¿Cantar ´Suelta los duros, Arturo suelta los duros´ es defender al Valencia? ¿Vender acciones del Valencia es querer al Valencia? ¿Pedir que otro ponga cien millones de euros y fiche jugadores es defender al Valencia? ¿Pedir que otro ponga cien millones de euros y fiche al jugador que a mi me gusta es defender al Valencia?

¿Recordar que Peter Lim salvó al Valencia de la dictadura intervencionista de Bankia y los políticos no es defender al Valencia? ¿Pedir que Peter Lim ha de dar herramientas y margen de maniobra en lo económico a Alemany y Alexanko para reforzar al Valencia no es defender al Valencia? ¿Pedir que Lim deje hacer al Valencia de Valencia no es defender al Valencia? ¿Cambiar de opinión es un síntoma de inteligencia o de gilipollez?

PD: Los que vencen, cuales sean los medios empleados, nunca se avergüenzan.

